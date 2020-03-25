«رأس الخيمة» يؤجل دفعات القروض الشخصية لمدة تصل إلى 3 أشهر

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني، أمس، عن خطط لتوفير الدعم للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات التي تأثرت بالتداعيات الاقتصادية الناتجة عن فيروس «كورونا»، موضحاً أنه بالنسبة للأفراد، سيقدم تأجيلاً للدفعات لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر في ما يتعلق بقروض السيارات والقروض الشخصية للأفراد العاملين على حسابهم الخاص والمتأثرين بفيروس «كورونا» دون أي رسوم، كما سيمنح حاملي بطاقات الائتمان الخيار لتأجيل دفعات البطاقات لمدة شهر واحد دون أي رسوم جزائية للتأجيل.

وبحسب بيان صادر أمس، سيقدم البنك للعملاء خيار تحويل نفقات التعليم والمشتريات الإلكترونية المدفوعة ببطاقات الائتمان إلى خطة سداد ميسرة بسعر فائدة نسبته 0% ومن غير عمولة لمدة تصل إلى 24 شهراً.

وأفاد البنك بأنه سيعمل مع العملاء من الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة والنظر في كل حالة على حدة من أجل توفير حلول مرنة لمساعدتهم على التعامل مع التحديات.

وأشار البنك إلى أنه يتم تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين يواجهون صعوبات بسب الإنفاق التحوطي وانخفاض الأنشطة الاقتصادية إثر تفشي فيروس «كورونا» على الاتصال بالبنك ومناقشة خيارات الإغاثة المالية.