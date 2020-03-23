"تعاونية الشارقة" تنفذ حملة لتعقيم الفروع والمستودعات والمكاتب الادارية

المصدر: الامارات اليوم- الشارقة

أعلنت "تعاونية الشارقة" اليوم عن بدء تنفيذ حملة موسعة لتعقيم فروعها ومستودعاتها والمكاتب الإدارية الرئيسة التابعة لها إضافة لسكن العاملين، وذلك ضمن إجراءات احترازية في مواجهة فيروس "كرونا" المستجد.

وقال الرئيس التنفيذي لـ "تعاونية الشارقة"، ماجد الجنيد، إن "هذه الحملة تأتي في إطار التدابير الوقائية التي تقوم بها الحكومة الاتحادية بالدولة لتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة المجتمعية، اذ بدأت "تعاونية الشارقة" عمليات تعقيم وتطهير الفروع وفق جدول منظم ومحدد، بحيث لا تتعارض أوقات عمليات التعقيم مع أوقات تواجد المتسوقين في الفروع، وجميع العمليات ستتم من الساعة الثانية عشر منتصف الليل حتى الساعة السادسة صباحاً.

و أضاف أن "عمليات التعقيم والتطهير ستشمل كافة فروع التعاونية في مدينة الشارقة، والمنطقة الشرقية، والمنطقة الوسطى، ومكاتب المبنى الرئيسي، والمستودعات والمخازن، وسكن العاملين في منطقة الصجعة وفي منطقة الصناعية العاشرة، مع الاعتماد على استخدام مواد تعقيم ذات كفاءة عالية وقدرة على مكافحة الفيروسات والجراثيم والملوثات المختلفة، إضافة إلى توفير أجهزة التعقيم في جميع الفروع وفي المكاتب باستمرار.