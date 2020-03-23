قرار يتيح إغلاقا مؤقتا للمنشآت التجارية في دبي

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي

أصدرت اقتصادية دبي قراراً يتيح لأصحاب الرخص التجارية ورجال الأعمال في دبي حرية الاختيار بين مواصلة العمل المعتاد من مقار العمل أو الإغلاق المؤقت للمنشآت التجارية لمدة 14 يوماً من تاريخ 22 مارس 2020، في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لافتة أن القرار يسري ما لم يكن هناك اتفاق مسبق بين صاحب الرخصة ومالك العين المؤجرة بخصوص ساعات العمل.

وقال مدير إدارة التسجيل التجاري في اقتصادية دبي، وليد عبد الملك لـــ "الإمارات اليوم" إن اقتصادية دبي تلقت استفسارات من أصحاب رخص تفيد رغبتهم في إغلاق منشأتهم التجارية بشكل مؤقت كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، مستفسرين حول ما إذا كان سيؤدي ذلك إلى مخالفة قوانين ممارسة الأنشطة التجارية في دبي والتي تحظر اغلاق المحلات التجارية للرخص القائمة والفعالة.

وأفاد عبد الملك بأن اقتصادية دبي منحت أصحاب الرخص حرية الاختيار بين مواصلة العمل المعتاد من مقار العمل أو الاغلاق المؤقت لمدة 14 يوما، مشيرا الى أنه فيما يتعلق بالمحلات التي تقع داخل المراكز التجارية فإن عملية اغلاقها مؤقتا واحترازيا ستكون خاضعة لترتيبات واتفاقات مسبقة بين صاحب الرخصة وملاك العين المؤجرة بخصوص ساعات العمل الا إذا صدرت قرارات أخرى من الجهات المعنية في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس.