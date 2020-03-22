«دو» تزيد سرعات الإنترنت.. وتقدم عروضاً وخدمات استثنائية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة عن زيادة سرعات الإنترنت وتقديم حزمة من العروض والخدمات الاستثنائية التي تتيح للعملاء الحصول على كل ما يحتاجونه في عالم الاتصال وهم في منازلهم، دون الحاجة لزيارة متاجر الشركة، تماشياً مع التوجيهات الحكومية بأهمية البقاء في المنزل خلال هذه الفترة.

وأشارت الشركة في بيان أمس إلى أن ذلك يأتي في إطار التزامها بتقديم أشكال الدعم كافة لجميع سكان الإمارات، وضمان تمتعهم بالراحة والمرونة والقدرة على الاتصال والتواصل.

وأوضحت أن الخدمات التي تقدمها «دو» لعملائها تشمل توصيل المنتجات التي يطلبونها عبر تطبيق «دو» أو الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة مجاناً إلى منازلهم خلال 24 ساعة.

كما توفر «دو» خلال الفترة المقبلة خدمات مجانية لعملاء الاتصال المنزلي الحاليين والجدد، تتضمن زيادة سرعات الإنترنت لغاية 500 ميغابت في الثانية مجاناً، وتمكين العملاء من التواصل عبر الإنترنت مع أحبائهم وأصدقائهم من خلال تطبيق (Voico UAE) لعملاء باقات الخدمات المنزلية أو الهاتف المتحرك، فضلاً عن إتاحة الاستمتاع مجاناً بخدمات الفيديو حسب الطلب مع توفير مئات الأفلام لمشاهدتها مع العائلة في المنزل، إضافة إلى امتيازات وخدمات «أمازون برايم».

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة – خدمات الاتصال، فهد الحساوي، إن «هذه المبادرات تنبع من حرص شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة على القيام بدور محوري والوقوف جنباً إلى جنب مع الحكومة في مساعيها الرامية لضمان صحة وسلامة جميع سكان الإمارات كونها أهم الأولويات خلال هذه الفترة».

وأضاف أن «هذه الخطوة تأتي استكمالاً للمبادرات التي أطلقتها (دو) أخيراً لدعم المؤسسات التعليمية في عملية التعلم عن بُعد، إضافة إلى تمكين مجتمعات الأعمال من العمل عن بُعد بشكل أكثر فاعلية».

وتابع الحساوي أن «تقديم مختلف أشكال الدعم لسكان الإمارات يعتبر جوهر عملياتنا، وواحدة من الرؤى الاستراتيجية التي قامت عليها الشركة منذ تأسيسها».

وأوضح أن الخدمات التي يمكن للعملاء إنجازها عبر تطبيق «دو» أو الموقع الإلكتروني، تشمل شراء شريحة دفع مسبق أو آجل، وشراء الأجهزة بأقساط شهرية أو بسعر التجزئة مباشرة، والاشتراك في خدمات الاتصال المنزلي وتبديل شريحة الاتصال أو الانتقال من باقات المؤسسات إلى باقات الأفراد وغير ذلك الكثير.

وذكر الحساوي أن «دو» توفر للعملاء الحاليين والجدد مجموعة من الامتيازات الشرائية والترفيهية من خدمة «أمازون» برايم بشكل مجاني، بما في ذلك خدمة التوصيل في اليوم التالي عند التسوق من أمازون، إضافة إلى مجموعة من أفلام ومسلسلات «أمازون الأصلية» وألعاب مجانية مميزة.

يشار إلى أن «دو» أطلقت أخيراً مبادرة استثنائية تستهدف تقديم الدعم لعملية «التعلم عن بُعد» التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم عبر جميع المدارس والجامعات في دولة الإمارات، وذلك بعد إعلان تعطيل جميع طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة بشكل مؤقت.

سداد الفواتير

يمكن للعملاء استخدام تطبيق «دو» أو الموقع الإلكتروني لسداد فواتيرهم ومتابعة استهلاك باقاتهم وإعادة تعبئة الرصيد، علاوة على شراء باقات البيانات والدقائق، فضلاً عن تجديد تسجيل الهوية الإماراتية بكل راحة وسلاسة، كما سيحصل العملاء على الدعم اللازم من فريق «دو» عبر خدمة الدردشة الفورية.