«اتصالات» تتيح الترقية إلى elife unlimited

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت «اتصالات» عن بدء إتاحة الترقية إلى باقات elife unlimited بسرعات تبدأ من 250 ميغابايت على أن تتحمل «اتصالات» فروق الرسوم الشهرية لمدة ثلاثة أشهر.

وأوضحت أن هذه الخطوة تستهدف دعم الدراسة عن بعد وتسهيل العمل من المنزل.

وأشارت إلى أنه يمكن لعملائها الترقية عبر الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 101.

وكانت «اتصالات» قد قررت القيام بترقية مجانية لمدة ثلاثة أشهر لكل مشتركي خدمة elife tv، دعماً لمبادرة التعليم عن بُعد. وأكدت على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، أن الترقية ستتم إلى سرعة 250 ميغابايت. وكانت «اتصالات» قد أتاحت، أخيراً، التصفح المجاني من خلال الهواتف المتحركة، للمواقع الإلكترونية التعليمية التي حددتها وزارة التربية والتعليم.

وستقوم وزارة التربية والتعليم بإعداد وإرسال قائمة بأسماء الطلاب المستحقين وأرقامهم، الذين ليست لديهم اشتراكات في خدمات الانترنت المنزلي إلى «اتصالات» و«دو»، لتوفير خدمة البيانات عبر الهاتف المتحرك، تنفيذاً للمبادرة الخاصة بتوفير الإنترنت عبر الهاتف المتحرك للأسر التي ليس لديها خدمات الإنترنت المنزلي لتمكينها من التعليم عن بُعد.