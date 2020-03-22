مجموعة عقارية تعفي المستأجرين من السداد لـ 3 أشهر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة التطوير العقاري «إنترناشيونال كابيتال تريدينج» عن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى دعم جميع المستأجرين والشركاء والمورّدين في عقاراتها، وذلك تماشياً مع هدف حكومة الإمارات العربية المتحدة بدعم البيئة الاقتصادية وتعزيز المرونة المالية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إنترناشيونال كابيتال تريدينج»، حمد الشامسي: «بصفتنا شركة أعمال رائدة، نريد أن نبذل قصارى جهدنا لمساعدة جميع شركائنا التجاريين والمستأجرين لدينا، ودعمهم خلال هذا الوقت العصيب، ونريدهم أن يشعروا بالأمان لأننا نقف إلى جانبهم في ظلّ هذه المحنة التي تطال الجميع».

وأضاف: «بعد التحفيز المالي الذي قامت به حكومة أبوظبي والمصرف المركزي، والخطوات المدروسة لدعم الاقتصاد المحلي، نريد أن نتعهد بدعمنا الكامل لهذه الأهداف الوطنية التي تقوم على إغاثة الشركات وتجار التجزئة وقطاع الضيافة، وكذلك تحفيز الاقتصاد».

وتابع الشامسي: «وعلى ضوء ما سبق، اتخذنا عدداً من الخطوات الرئيسة لدعم المستأجرين والشركاء والموردين لدينا، ومنها التنازل عن الإيجارات لمستأجري متاجر التجزئة ووجهات الضيافة ضمن عقاراتنا لمدة ثلاثة أشهر، إلى جانب إعادة هيكلة خطط الدفع».

وأكد الالتزام بالدفع لجميع الشركاء والموردين في الوقت المحدد ومن دون أي تأخير.