الرخصة الفورية تخفض وقت تسجيل الشركات وكلفته

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أفادت اقتصادية دبي بأن «الرخصة الفورية» تُمكّن رجال الأعمال من استخراج الرخصة التجارية في خطوة واحدة خلال خمس دقائق، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تعمل على خفض الوقت والكلفة اللازمين لإجراء معاملات تسجيل الشركات.

وذكرت اقتصادية دبي أنها تسعى من خلال الرخصة الفورية إلى تمكين الشركات من الاستفادة الكاملة من مزايا دبي التنافسية، وتحفيز بيئة الأعمال، حيث تعد الجهة الحكومية المنوط بها تنظيم النشاط الاقتصادي في إمارة دبي، والمعنية بدعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام والتنافسية في الإمارة، كونها تركز على تسهيل مزاولة الأعمال، الأمر الذي يسهم في استشراف مستقبل أفضل وصناعته، تكون فيه دبي الأولى عالمياً في جاذبية القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، وتوفير خدمات فائقة الجودة وفق أرقى المعايير العالمية.

وبيّنت أن مبادرة الرخصة الفورية تسهم في خفض التفاعل البشري عبر أتمتة الإجراءات الخاصة بالترخيص، إضافة إلى سهولة الحصول على الرخصة التجارية، كما تضمن السماح لرجال الأعمال ببدء مزاولة النشاط التجاري فور صدور الرخصة، ومن ثم استكمال بقية متطلبات الرخصة التجارية، مثل الموافقات من الجهات الحكومية الأخرى المعنية.

وأكدت اقتصادية دبي أنها تعتمد نهج التطوير المستمر لبيئة الأعمال، ومواكبة البنية التحتية العالية الجودة، لتضمن الحفاظ على القدرة التنافسية للإمارة، والعمل الدؤوب لتكون دبي بحلول عام 2021 المكان المفضل للعيش والعمل والسياحة، ومدينة ذكية ومستدامة، ومركزاً محورياً في الاقتصاد العالمي.

وأشارت إلى أن بإمكان جميع الشركات والأنشطة التابعة لاقتصادية دبي، الاستفادة من هذه المبادرة ما عدا شركات المساهمة العامة والخاصة، من خلال الخدمات الإلكترونية على: ded.ae/‏‏‏instant، أو مراكز تعهيد الخدمة المنتشرة في دبي، وصالة السعادة والصالة الذكية، وبإمكان أصحاب رخص التجارة العامة استخدام الخدمات الإلكترونية فقط.