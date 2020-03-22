اقتصادية دبي تضيف 3 أنشطة تجارية جديدة

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أضافت اقتصادية دبي ثلاثة أنشطة تجارية جديدة، في إطار الحرص على تسهيل مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية.

وأوضحت أن الأنشطة الجديدة تشمل: نشاط تجارة السلع النادرة والمميزة، ونشاط خدمات الألعاب على الإنترنت، ونشاط خدمات هندسة الكشف عن الأبنية والإنشاءات المدنية، مشيرة إلى أن إضافة الأنشطة الجديدة تأتي في إطار دراسة الوضع الحالي للسوق، واستطلاع آراء ومقترحات رجال الأعمال من أصحاب الرخص.

احتياجات السوق

وتفصيلاً، أضاف قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، ثلاثة أنشطة تجارية جديدة، منذ بداية العام الجاري، تضاف إلى عدد من القطاعات الحيوية، ليصل إجمالي عدد الأنشطة التجارية إلى أكثر من 2200 نشاط.

وتأتي هذه الخطوة عقب استطلاع الرأي الذي يجريه القطاع بشكل دوري لتتبع احتياجات السوق المحلية، ومبدأ العرض والطلب، إضافة إلى استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية، والعمل على توفير نشاطاتهم واحتياجاتهم السوقية، الأمر الذي يسهم في تحقيق مشروعاتهم التنموية، والتنافس في السوق المحلية لدولة الإمارات، وإمارة دبي على وجه التحديد.

تجارة السلع النادرة

وأفادت اقتصادية دبي بأن الأنشطة الثلاثة الجديدة تتنوع لتشمل عدداً من القطاعات الحيوية والمتخصصة في إمارة دبي، موضحة أن النشاط الأول هو تجارة السلع النادرة والمميزة، ويشمل المنشآت التجارية التي تقوم بممارسة عرض المقتنيات والسلع النادرة والمميزة وبيعها، مثل التحف والبراويز والمفروشات وغيرها، على أن يكون عرض المنتجات في المنشأة بكميات محدودة فقط.

خدمات الألعاب

وأضافت اقتصادية دبي أن النشاط الثاني، هو خدمات الألعاب على الإنترنت، ويشمل المنشآت التي تقوم بتطوير الألعاب المجانية والمدفوعة المختلفة، التي تستخدم شبكات الحاسوب والإنترنت وأجهزة الألعاب الإلكترونية، وذلك عبر تحميلها من متاجر التطبيقات الإلكترونية المختلفة، أو عن طريق الأقراص المدمجة، على ألا تشمل تلك التطبيقات أي نوع من التطبيقات الإلكترونية، التي تخالف التشريعات السارية في الدولة.

خدمات الهندسة

أما النشاط الثالث، فبينت اقتصادية دبي أنه خدمات هندسة الكشف عن الأبنية والإنشاءات المدنية، ويشمل المنشآت التي تعمل في مجال الكشف الفني الهندسي عن عيوب المنشآت المدنية بكل أنواعها (الأبنية بمختلف أنواعها واستخداماتها وارتفاعاتها)، إضافة إلى الإنشاءات المدنية للبنية التحتية كالجسور والطرق والأنفاق والسدود.

وأوضحت أن ذلك يشمل عمليات الفحص والاختبار غير التدميري للكشف الفني الهندسي، وتحليل النتائج، وإعداد الدراسات والتقارير التي تبين وضع الحالات وبرامج علاجها، مشيرة إلى أن المؤهلات المطلوبة لممارسة هذا النشاط، بكالوريوس في الهندسة المعمارية أو المدنية، وخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في المجال نفسه.

مزاولة الأعمال

وأشارت اقتصادية دبي إلى أن إضافة الأنشطة الجديدة تأتي في إطار دراسة الوضع الحالي للسوق، واستطلاع آراء رجال الأعمال من أصحاب الرخص ومقترحاتهم، إلى جانب الراغبين في بدء مزاولة الأعمال بإمارة دبي، لمعرفة احتياجاتهم وتلبية متطلبات السوق المحلية، التي تشهد تغيرات وتطورات مستمرة.

تسهيل الإجراءات

تركّز استراتيجية اقتصادية دبي، متمثلة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، على تسهيل إجراءات الحصول على ترخيص الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وتطوير الخدمات بشكل عام، لما له من مردود إيجابي في تعزيز نمو القطاع الخاص، من خلال تذليل العقبات لرجال الأعمال الجدد، الذين لديهم أفكار جديدة لبدء أي نشاط تجاري يرغبون النمو فيه، وبالتالي إيجاد المزيد من فرص العمل.

دليل الأنشطة

أطلقت اقتصادية دبي دليل الأنشطة الاقتصادية، الذي يوضح آلية مزاولة الأعمال والنشاطات التجارية في إمارة دبي، حيث يشكل الدليل مرجعاً موحداً للتصنيفات الاقتصادية، ويسهم بصورة فعالة في توضيح مختلف الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.

ويحتوي دليل الأنشطة الاقتصادية على جميع المعلومات، حول الرخص وآلية التسجيل وتأسيس الشركات في مختلف الأنشطة التجارية، والأشكال القانونية، إضافة إلى بعض الإجراءات الخاصة بالترخيص. وأهم ما يميز الدليل أنه يجيب عن مئات الأسئلة التي تهم الشركات ورجال الأعمال، خصوصاً الذين يخططون للاستثمار في دبي.

الأنشطة الجديدة تأتي في إطار الحرص على تسهيل مزاولة الأعمال.