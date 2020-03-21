اتصالات تتيح 4 برامج للاتصال لدعم التعليم عن بعد والعمل من المنزل

المصدر: عبير عبد الحليم - ابوظبي

قالت اتصالات اليوم انها اتاحت 4 برامج للاتصال لجميع سكان الدولة وذلك للمرة الاولى.

واوضحت اتصالات على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ان هذه البرامج هي ⁦‪.MicrosoftTeam⁦‪، BlackBoard‬⁩ ⁦‪،ZOOM‬⁩ ،CloudTalk‬⁩



‏⁧‫ونوهت الى ان الهدف من اتاحة هذه البرامج يتمثل في دعم مبادرة التعليم عن بعد وتمكين العمل من المنزل وذلك دعما للمبادرات التي اتخذتها اجهزة الدولة والمتمثلة في اتاحة التعليم عن بعد والعمل من المنزل في إطار الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

يشار الى ان هذه المبادرات تاتي في إطار العديد من المبادرات التي اتخذها قطاع الاتصالات لدعم التعليم عن بعد والعمل من المنزل مثل اتاحة الانترنت المجاني للاسر التي ليس لديها إنترنت منزلي وترقية باقات الانترنت والتلفا