اتصالات تتيح 4 برامج للاتصال لدعم التعليم عن بعد والعمل من المنزل

قالت اتصالات اليوم انها اتاحت 4 برامج للاتصال لجميع سكان الدولة وذلك للمرة الاولى.
واوضحت اتصالات على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ان هذه البرامج هي .MicrosoftTeam، BlackBoard ،ZOOM ،CloudTalk
ونوهت الى ان الهدف من اتاحة هذه البرامج يتمثل في دعم مبادرة التعليم عن بعد وتمكين العمل من المنزل وذلك دعما للمبادرات التي اتخذتها اجهزة الدولة والمتمثلة في اتاحة التعليم عن بعد والعمل من المنزل في إطار الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
يشار الى ان هذه المبادرات تاتي في إطار العديد من المبادرات التي اتخذها قطاع الاتصالات لدعم التعليم عن بعد والعمل من المنزل مثل اتاحة الانترنت المجاني للاسر التي ليس لديها إنترنت منزلي وترقية باقات الانترنت والتلفا