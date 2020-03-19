إصدار 2523 رخصة جديدة في دبي منذ بداية مارس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها منذ بداية مارس الجاري وحتى الآن وصل إلى 2523 رخصة أسهمت في إضافة 6713 وظيفة إلى سوق العمل، وذلك بحسب بيان صادر أمس.

ووفقا للتقرير، تم تسجيل 18 ألفاً و37 معاملة، في حين وصل إجمالي المعاملات المنجزة من خلال مراكز التعهيد المتواجدة في مختلف المناطق بدبي إلى 13 ألفاً و629 معاملة أي ما يشكل 76% من إجمالي المعاملات

ووصل إجمالي معاملات التجديد إلى 6672 معاملة منذ بداية مارس الجاري، فيما وصل إجمالي معاملات تجديد الرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية إلى 3367 معاملة، وهو ما يشكل 50% من إجمالي المعاملات، ما يؤكد على استدامة وتنافسية الأعمال في إمارة دبي.

وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 3343 إجراء، وعدد الموافقات المبدئية 2989 إجراء، الأمر الذي يؤكد جاذبية دبي للراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية من جهة، إلى جانب زيادة ثقة رجال الأعمال بمتانة الاقتصاد المحلي.

وبلغ عدد الرخص الفورية، الفائزة براية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية 2019 والتي يتم إصدارها في خطوة واحدة من خلال موقع افتراضي للرخصة وبدون عقد تأسيس إلكتروني للسنة الأولى فقط على أن يتم تحديد الموقع عند التجديد، منذ بداية شهر مارس 96 رخصة، في حين بلغ عدد رخصة تاجر، التي تُعنى الرخصة بترخيص المشروعات التجارية والناشئة المبتكرة التي تدار عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى 179 رخصة.

وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي منذ بداية مارس، وكانت الحصة الكبرى لمنطقة ديرة بإجمالي 1503 رخصة، ومن ثم منطقة بردبي بمجموع 1019 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع رخصة تجارية جديدة.

وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة منذ بداية مارس 2020، حازت العقارات والتأجير وخدمات الأعمال على 54.3% من حصة الأنشطة، تلتها التجارة وخدمات الإصلاح (21.7%)، بناء وتشييد (9.7%)، خدمات مجتمعية وشخصية (6.3%)، نقل وتخزين واتصالات (3%)، صناعة تحويلية (2.8%)، مجموعة الفنادق (1.8%)، وساطة مالية (0.8%)، مجموعة المقاولات (0.6%)، التعليم (0.3%)، الصحة والعمل (0.3%)، والزراعة (0.3%)، والكهرباء والغاز والمياة (0.1%).

أعلى 10 مناطق فرعية

أوضح تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن توزيع الرخص الجديدة حسب أعلى 10 مناطق فرعية، والتي شكلت نسبة 71% من إجمالي جميع المناطق، كان كالآتي: القرهود، برج خليفة، عود المطينة الثالثة، النهدة الأولى، الخبيصي، عود ميثاء، المركز التجاري الأول، أم رمول، الفهيدي، وبور سعيد.

• 3343 عملية لحجز الأسماء التجارية.



• إجمالي معاملات التسجيل والترخيص وصل إلى أكثر من 18 ألف معاملة.