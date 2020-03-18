أفضل 5 نصائح للعمل عن بعد بطريقة آمنة

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي:

أكد المدير الإقليمي لدى شركة بروف بوينت المتخصصة في الأمن السيبراني، بالشرق الأوسط وأفريقيا، إميل أبو صالح: أن الأمن السيبراني يعد أولوية فيما يتعلق بمسائل الصحة العالمية من أي وقت مضى، حيث يستغل المخربون مخاوف بشأن وباء COVID-19 لنشر العدوى الذين يسعون إليها. وبناءً على النصائح والإرشادات الطبية الاحترازية، لجأت الشركات إلى العمل عن بعد للحد من انتشار فيروس كوفيد 19.

وأشار الى أن شركات مثل : Appl و Amazon و Facebook و Twitter طبقت العمل عن بعد ضمن الإجراءات الوقائية لسلامة الموظفين والحد من انتشار هذا الفيروس المستجد."

ولفت أنه في هذا الإطار، تقدم بروف بوينت سلسلة من الإرشادات والنصائح للعمل عن بعد:

1. فكر أكثر من مرة قبل النقر على الروابط: تؤدي رسائل البريد الإلكتروني الخادعة إلى الوصول مواقع ويب غير آمنة تسرق البيانات الشخصية وكلمات المرور وتفاصيل بطاقة الائتمان. ولذا، يرجى كتابة عنوان موقع الويب المعروف مباشرة في متصفحك بدلاً من ذلك

2. يرجى تأكيد كافة المعاملات وطلبات البيانات عبر الهاتف: تجنب عمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني وذلك عن طريق التحقق الشفهي من أن جميع طلبات الدفع والبيانات الحساسة حقيقية ومصرح بها.

3. استخدم كلمة مرور قوية: لا تعيد استخدام نفس كلمة المرور مرتين. يفضل استخدام مدير كلمات المرور لتجعل تجربتك عبر الإنترنت سلسة، في ظل الحفاظ على سلامتك.

4. حماية الواي فاي: يجب تغيير كلمة المرور على جهاز توجيه Wi-Fi في منزل، وتمكين تشفير الوصول المحمي والأمن لـ الواي فاي.

5. تحصين الشبكة الخاصة الإفتراضية: يسعى المخربون إلى تسجيل دخولهم في الشبكة الخاصة الإفتراضية للشركات للوصول مباشرة إلى كافة البريد الإلكتروني والبيانات والتطبيقات السحابية. وفي مكان العمل، يجب التأكد من أن المستخدمين الذين يعملون عن بعد يقتصرون على الأنظمة الأساسية فقط.

