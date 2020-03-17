"إكسبو 2020 دبي": نواصل العمل وفق الخطط الموضوعة

المصدر: أزاد عيشو – دبي

قال متحدث باسم "إكسبو 2020 دبي"، إن المكتب "يراقب التطورات الجارية عن كثب، ويتخذ حزمة من الاحتياطات المعقولة للحد من خطورة الإصابة بالفيروس بين جميع المعنيين بإكسبو في ضوء استعدادنا لهذا الحدث الدولي".

وأضاف المتحدث: "وفيما نواصل تحضيراتنا، فإننا سنجري بعض التعديلات على التجهيزات المخطط لها، حسبما تقتضيه الظروف المتغيرة، وسنواظب على متابعة أحدث التوجيهات الصادرة عن هيئة الصحة بدبي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومنظمة الصحة العالمية، وغيرها من الجهات ذات الصلة".

وذكر أنه "ليس من المقرر افتتاح إكسبو 2020 حتى أواخر أكتوبر المقبل، ونحن نواصل العمل وفق الخطط الموضوعة، وفي ضوء تطور الوضع العالمي، فإننا نعمل عن كثب مع السلطات الإماراتية والمكتب الدولي للمعارض في باريس".