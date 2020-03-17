"فلاي دبي": تنظيف وتعقيم الطائرات بمواد صديقة للبيئة

المصدر: أزاد عيشو – دبي

قالت شركة "فلاي دبي"، إن صحة وسلامة المسافرين والطواقم هي أولوية، وخاصة مع تطورات الأوضاع فيما يتعلق بفايروس COVID-19، مشيرة إلى أنه يتم تنظيف وتعقيم مقصورات الطائرات بمواد كيميائية صديقة للبيئة معروفة بالحماية من الفيروسات والجراثيم، وتشكل طبقة واقية طويلة الأمد.

وذكرت الناقلة في رسالة صادرة عنها، إنها تتبع التوجيهات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، وهيئة الصحة بدبي وهيئات القطاع المختلفة، وتواصل العمل عن كثب مع شركائها في المطارات وشركات الطيران للتأكد من أن جميع تدابير السلامة في مكانها وتتماشى مع المعايير الدولية.

وأوضحت الناقلة للمتعاملين بأنها ستتواصل معهم إذا كانت هناك أي تغييرات على رحلاتهم الجوية لمناقشة الخيارات المتاحة لهم، مشيرة إلى أهمية تحديث بتفاصيل الاتصال عبر إدارة الحجز، والاطلاع على أحدث المعلومات حول جدول الرحلات على صفحة التحديثات التشغيلية على flydubai.com.

وبينت أنه وللمرونة بشكل أكبر فقد تم اعتماد سياسة تعديل الحجوزات بدون رسوم التي تمت بين 10 مارس و31 مارس 2020.