حضور اجتماعات الجمعيات العمومية عن بُعد اعتباراً من غد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

طلبت هيئة الأوراق المالية والسلع من الشركات المساهمة العامة، عقد اجتماعات الجمعيات العمومية، من خلال المشاركة الإلكترونية للمساهمين من دون الحضور الشخصي، وذلك اعتبار من الغد. جاء ذلك في تعميم رسمي للهيئة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص دولة الإمارات على تطبيق أعلى درجات السلامة، وتماشياً مع تعليمات وزارة الصحة بتجنب التجمعات في الفترة الحالية، ونظراً إلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

وأشارت الهيئة إلى أنه نظراً إلى حلول موعد انعقاد الجمعيات العمومية السنوية للشركات المساهمة العامة، فإنها حددت عدداً من الإجراءات ينبغي اتباعها، منها التنسيق مع الأسواق المالية لإتاحة آلية التصويت الإلكتروني عن بُعد، بالنسبة لاجتماعات الجمعيات العمومية، موضحة أنه يمكن للشركات عقد اجتماعات جمعياتها العمومية بالتصويت الإلكتروني حتى نهاية أبريل المقبل وفقاً للقانون.