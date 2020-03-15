المشاركة والتصويت في الجمعيات العمومية "عن بعد" اعتبارا من الثلاثاء

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

طلبت هيئة الأوراق المالية والسلع من الشركات المساهمة العامة عقد اجتماعات الجمعيات العمومية من خلال المشاركة الالكترونية للمساهمين دون الحضور الشخصي وذلك اعتبارا من بعد غد الثلاثاء والموافق 17 مارس.

وبينت تفصيلا في تعميم رسمي حصلت " الإمارات اليوم على نسخة منه " أنه في إطار حرص دولة الامارات العربية المتحدة على تطبيق أعلى درجات السلامة وتماشياً مع تعليمات وزارة الصحة على تجنب التجمعات في الفترة الحالية، ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة، ونظرا لحلول موعد إنعقاد الجمعيات العمومية السنوية للشركات المساهمة العامة ، يرجى التنسيق مع الأسواق المالية لإتاحة آلية التصويت الالكتروني عن بعد بالنسبة لاجتماعات الجمعيات العمومية التي ستعقد اعتبارا من 17 مارس 2020 ويمكن للشركات عقد اجتماعات جمعياتها العمومية بالتصويت الالكتروني حتى نهاية شهر ابريل المقبل وفقا للقانون".