"الأوراق المالية" تؤكد على أن آلية البيع على المكشوف غير مفعلة بالأسواق المالية بالدولة

المصدر: امل المنشاوي - دبي

ترأس وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع المهندس سلطان بن سعيد المنصوري اجتماعا بحضور الإدارة التنفيذية للهيئة.

واستهل المنصوري بالتأكيد على سعي الحكومة لإطلاق محفزات قوية من شأنها التعامل مع تأثيرات الأزمة العالمية الحالية، وكذلك سوف يتبعها محفزات أخرى لضمان التعافي من تلك التأثيرات، كذلك تم خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع في الأسواق المالية وآخر التطورات وكذلك مناقشة المقترحات والمبادرات وآليات التنسيق مع الأسواق المالية والجهات الرسمية الأخرى.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على منع العمل بآلية البيع على المكشوف في أسواق الأوراق المالية بالدولة في الوقت الحالي وأن هذه الآلية غير مفعلة حاليا، كذلك التنسيق مع الأسواق المالية للتأكد من تفعيل آلية التصويت الإلكتروني وبحث مقترح تأجيل اجتماعات الجمعيات العمومية و تسريع الإجراءات لشراء الشركات لأسهمها.

كذلك تم خلال الاجتماع بحث تطبيق تخفيض أقصى حد مسموح به لانخفاض السهم في الجلسة الواحدة limit down، وأكد المنصوري على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة الأسواق بما يحمي حقوق المستثمرين وفق أفضل الممارسات العالمية.