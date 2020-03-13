الإمارات تعلق جميع الرحلات الجوية للركاب مع إيطاليا باستثناء روما

المصدر: أبوظبي-وام

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب القادمة من إيطاليا و المتجهة إليها باستثناء العاصمة روما اعتبارا من " اليوم " و حتى إشعار آخر، وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الامارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد / كوفيد - 19 / .

و اشترطت " الهيئة العامة للطيران المدني " في بيان لها اليوم على كافة القادمين من مطار روما الدولي الخضوع لفحوصات طبية وقائية دقيقة ومتطورة يتم تطبيقها في مطارات الدولة عند وصولهم للتأكد من سلامة المسافرين من الفيروس.

وقالت الهيئة إن قرار تعليق الرحلات جاء بعد دراسة و تحليل للأوضاع الراهنة حول انتشار الفيروس في إيطاليا بالتنسيق مع الجهات الدولية وبالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية كافة ممثلة بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ و الأزمات والكوارث و وزارة الصحة و وقاية المجتمع و الناقلات الوطنية كل من طيران الاتحاد وطيران والإمارات.

و تتابع " الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث " و الجهات المختصة الأوضاع في إيطاليا بشكل متواصل لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن المستجدات والتطورات كافة المتعلقة بانتشار الفيروس.

و أهابت " الهيئة العامة للطيران المدني " بالمسافرين على الرحلات الجوية المتأثرة بالقرار التحقق من وضع رحلاتهم مع شركات الطيران الخاصة بهم للحصول على التحديثات في هذا الشأن