محمد صلاح سفيراً لعلامة OPPO في المنطقة

أعلنت OPPO، شركة الهواتف الذكية العالمية، عن اختيار لاعب كرة القدم العالمي محمد صلاح سفيراً لعلامتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا قبيل الإطلاق الإقليمي لسلسلة هواتفها الذكية OPPO Reno3 التي تتميز بقدراتها الفائقة في التصوير الفوتوغرافي. ومن المقرر إطلاق السلسلة الجديدة في منطقة الشرق الأوسط بتاريخ 18 مارس، ضمن حملة يشارك فيها نجم ليفربول العالمي محمد صلاح لصالح شركة صناعة الهواتف الذكية OPPO.

وقال إيثان تشيوي، رئيس OPPO الشرق الأوسط وأفريقيا: "يعد النجم العالمي الموهوب محمد صلاح سفيراً مثالياً لعلامة OPPO فكلاهما معروفٌ بالطموحات التي لا تعترف بالحدود وبالسعي المتواصل نحو تحقيق أفضل النتائج، كل في مجاله. يتمتع محمد صلاح بمهارات احترافية فائقة، تشابه في تفوقها قدرات التصوير الفوتوغرافي الاستثنائية التي تتمتع بها سلسلة هواتف Reno3. ولذلك تأتي هذه الشراكة في توقيت مثالي لانضمام محمد صلاح إلى قائمة سفراء علامتنا التجارية في المنطقة، في فترة نعمل خلالها على تعزيز حضورنا في أنحاء المنطقة، وقد نبدأ قريباً بدعم المواهب المحلية في رياضة كرة القدم".

عبر سلسلة هواتفها Reno3 الجديدة، تقدم OPPO إعدادات استثنائية للتصوير الفوتوغرافي لتوفر "وضوحاً فائقاً في كل صورة" وفي جميع ظروف وسيناريوهات التصوير، ويوفر الهاتف مزيداً من التقنيات الحديثة التي يمكن للمستخدمين الاستفادة منها في حياتهم اليومية. وتسعى OPPO من خلال سلسلة هواتف Reno3 Pro لتعزيز تجربة التصوير بتوفير وضوح فائق وجودة عالية للمستخدمين.

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