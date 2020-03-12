107 مليار درهم دفعتها حكومة الإمارات لموظفيها في 2019

المصدر: أمل المنشاوي :أبوظبي

كشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية حصلت " الإمارات اليوم " عليها " أن رواتب ومزايا وتعويضات الموظفين في الجهات الحكومية سواء اتحادية أو محلية بلغت في 2019 ما قيمته 107 مليار درهم مقارنة مع 80 مليارا في العام 2018 بزيادة قدرها 27 مليار درهم تعادل نموا سنويا نسبته 33.7 % .

وتسجل الرواتب في الإمارات معدلات نموا تعد من الأسرع عالميا ويحصل العاملون في الوظائف الحكومية بجانب الرواتب على بدلات للسكن والتعليم وتذاكر سفر سنوية لهم ولعائلاتهم ومكافأت نهاية خدمة بجانب تأمين صحي شامل .

وبحسب استطلاعات الرأي تعد الإمارات الوجهة المفضلة الأولى للشباب العربي للعمل والعيش .



وتنافس معدلات الرواتب في الإمارات نظيرتها في الوجهات والمراكز التجارية العالمية وأحيانا تتفوق عليها فعلى سبيل المثال يتقاضى المدراء التنفيذيون راتب شهري يصل إلى 200 ألف درهم بجانب حصص من توزيعات الأرباح السنوية .

كما يحظى أصحاب الوظائف المهنية من أطباء ومهندسين ومحامين على رواتب شهرية تدور في المتوسط بين 30 إلى 50 ألف درهم .



وتحتل الدولة الصدارة عربياً والمرتبة التاسعة عالمياً بدعم الفرص المهنية والاستقرار المادي ومعايير العيش المتميزة وفقاً لتقريرHSBC Expat السنوي فيما يعزز حصول الأفراد من جيل الألفية على فرص الترقي السريعة وحصولهم على الرواتب الأعلى في العالم من انتقالهم إلى الدولة.

وبحسب التقرير فإن المهنيين من ذوي التوجهات الفكرية الدولية الذين يسعون إلى التقدم في مسيرتهم المهنية والاستقرار المادي والعيش في أفضل يصنّفون الإمارات كأفضل وجهة للعيش والعمل.