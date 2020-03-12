الإمارات تنتقد انهيار اتفاق «أوبك بلس» لخفض إنتاج النفط

المصدر: دبي - الإمارات اليوم ورويترز

قال وزير الطاقة والصناعة، سهيل المزروعي، إنه «يأسف لانهيار اتفاق (أوبك بلس) لخفض إنتاج النفط، الذي يحل أجله في نهاية مارس الجاري».

وأضاف المزروعي، في حسابه الرسمي على «تويتر»، أنه «يعتقد بقوة في ضرورة إبرام اتفاق جديد لدعم سوق نفط متوازنة وأقل تقلبا».

وكانت روسيا قد رفضت اقتراح «أوبك» تعميق تخفيضات إنتاج النفط، لتحقيق استقرار في الأسعار، خلال اجتماع للمنظمة مع المنتجين من خارجها أخيراً.

إلى ذلك، أعلنت السعودية، أمس، أنها تخطط لزيادة طاقة إنتاج النفط للمرة الأولى منذ ما يزيد على 10 سنوات، بعد يوم من إعلانها زيادة قياسية لإمدادات الخام.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، إن الشركة تلقت تكليفاً من وزارة الطاقة بزيادة قدرة إنتاج النفط لديها إلى 13 مليون برميل يومياً، من 12 مليون برميل يومياً في الوقت الحالي.

وأضاف الناصر أن الشركة تبذل أقصى جهد لتنفيذ ذلك التوجيه بأسرع ما يمكن. ولم يذكر جدولاً زمنياً للخطة التي تتطلب استثمار مليارات الدولارات لزيادة القدرة على ضخ مزيد من النفط. وبلغ خام برنت 36.77 دولاراً للبرميل، منخفضاً 1.2%.

وكانت السعودية تضخ نحو 9.7 ملايين برميل يومياً في الأشهر القليلة الماضية، لكن لديها طاقة إنتاجية إضافية بوسعها تعبئتها، فضلاً عن ملايين البراميل من الخام المخزون.

وقالت موسكو إن شركات النفط الروسية قد تزيد الإنتاج بما يصل إلى 300 ألف برميل يومياً، وربما يصل إلى 500 ألف برميل يومياً، ما هوى بالروبل والأسهم الروسية.

سهيل المزروعي:

- «نعتقد بقوة في ضرورة إبرام اتفاق جديد لدعم سوق نفط متوازنة وأقل تقلباً».

- السعودية تخطط لزيادة طاقة إنتاج النفط للمرة الأولى منذ ما يزيد على 10 سنوات.