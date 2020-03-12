86.2 مليار درهم فائض الموازنة المجمعة للدولة في 2019

المصدر: أمل المنشاوي ــ أبوظبي

حققت الموازنة المجمعة لدولة الإمارات، والتي تضم الميزانية الاتحادية بجانب الموازنات المحلية على مستوى كل إمارة، فائضاً قدره 86.2 مليار درهم، وذلك عن العام المنتهي 2019.

وكشفت أحدث بيانات صادرة عن وزارة المالية، أن إجمالي الإيرادات الحكومية بلغ خلال العام الماضي 467.3 مليار درهم، مقابل إنفاق مجمع قدره 381.1 مليار درهم.

وأوضحت بيانات إحصاءات مالية الحكومة لدولة الإمارات، أن الإيرادات جاءت من مصادر عدة ترتب حسب مساهمتها، وهي الضرائب بقيمة 224.6 مليار درهم وبما نسبته 48%، ثم المساهمات المجتمعية بقيمة 4.8 مليارات درهم، فيما أسهمت الإيرادات الأخرى بما قيمته 237.8 مليار درهم.

وفي بند المصروفات، توزع الانفاق الحكومي المجمع للدولة على بنود عدة، وهي تعويضات العاملين من رواتب وغيره بقيمة 107.1 مليارات درهم، ثم الإنفاق على السلع والخدمات بقيمة 115 مليار درهم، في حين بلغ الإنفاق على المنافع الاجتماعية 75.6 مليار درهم. وفي بند المصروفات أيضاً قدمت الحكومة 25.4 مليار درهم إعانات مالية، و16.4 مليار درهم مِنَحاً.

وتوزع بقية الإنفاق على بنود الفائدة واستهلاك رأس المال الثابت والمصروفات الأخرى.

• 467.3 مليار درهم إجمالي الإيرادات الحكومية.