ممثلو قطاع التجزئة: تطبيق معايير أكثر تشدداً لضمان سلامة المتسوقين والزوّار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

رحب ممثلون لقطاع التجزئة في دبي بالجهود الحثيثة التي تقوم بها الجهات المعنية في الدولة، حيال الوقاية من فيروس «كورونا»، وفي مقدمتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة بدبي، وكذلك فريق إدارة الأزمات والكوارث الذي يمثل المظلة التي يتم من خلالها تنسيق جهود مختلف الجهات المعنية في دبي.

وأكدوا خلال لقاء مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» واقتصادية دبي، أمس، أنهم بدأوا تطبيق معايير أكثر تشدداً لضمان سلامة المتسوقين والزوار، التي تأتي على رأس أولوياتهم.

تجار التجزئة

وتفصيلاً، نظّمت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، بالتعاون مع اقتصادية دبي، لقاء مع عدد من كبار تجار التجزئة في الإمارة، وممثلي الشركات التجارية الكبرى فيها، وذلك في إطار اللقاءات الدورية مع القائمين على القطاعات الاقتصادية الرئيسة في دبي.

فيروس «كورونا»

وتطرق الاجتماع لمناقشة أبرز المستجدات المتعلقة بالقطاع، وفي مقدمتها التحدي المتمثل في فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، الذي تتواصل الجهود الدولية لاحتواء انتشاره في العديد من دول العالم، بما صاحب هذا التحدي من تأثير مباشر وغير مباشر في حركة التجارة العالمية، بما في ذلك قطاع التجزئة، حيث تم استعراض مدى هذا التأثير في المستوى المحلي وسبل التعاطي مع الموقف في إطاره العالمي الأشمل بأسلوب يضمن تجاوزه، في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات بصفة عامة، وإمارة دبي، لتأكيد أعلى مستويات الوقاية من الفيروس، ومحاصرته باتخاذ شتى التدابير اللازمة لذلك، وفق أعلى المعايير العالمية.

ورحب المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، هلال سعيد المري، بالحضور، مؤكداً حرص الدائرة على إيجاد السبل الكفيلة بتعزيز التعاون المستمر مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، نحو تحقيق أفضل النتائج الممكنة، حيث تتيح مثل هذه اللقاءات المجال للتعرّف إلى آخر مستجدّات السوق، وتبادل الآراء والأفكار، ومناقشة الفرص والتحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، إلى جانب توحيد جهود جميع الأطراف من أجل دفع مسيرة النجاح المشترك قدماً، وصولاً إلى مستويات أرقى من التميز.

قطاع التجزئة

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «نحرص على التواصل مع شركائنا في قطاع التجزئة بصورة مستمرة، لمناقشة تطوّرات ومستجدات القطاع معهم، فيما يأتي تنظيم هذا اللقاء في ضوء المستجدات التي يشهدها القطاع، سواء على المستوى العالمي أو المحلي، مع التأكيد على ضرورة اتباع الإرشادات واتخاذ التدابير الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة بدبي».

الناتج المحلي

من جهته، قال المدير التنفيذي للشؤون الاستراتيجية المؤسسية في اقتصادية دبي، محمد شاعل السعدي: «يعد قطاع التجزئة في دبي من القطاعات الاقتصادية المهمة، ويسهم بنسبة ملحوظة في إجمالي الناتج المحلي لاقتصاد دبي، ونحرص في (اقتصادية دبي) على المحافظة على زخمه وازدهاره باستمرار، وندرك تماماً أهمية التعاون والتنسيق المستمر مع القطاع الخاص، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، وكذلك الارتقاء به إلى مستويات أفضل، ونحن نؤكد تعاوننا التام مع مختلف الجهات لاسيما قطاع التجزئة في كل الأوقات، بما يلبي تطلعاته ويعينه على تحقيق النجاحات التي يصبو إليها».

جهود حثيثة

وثمّن الحضور الجهود الحثيثة التي تقوم بها الجهات المعنية في الدولة حيال الوقاية من فيروس «كورونا»، وفي مقدمتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة بدبي، وكذلك فريق إدارة الأزمات والكوارث الذي يمثل المظلة التي يتم من خلالها تنسيق جهود مختلف الجهات المعنية في دبي، وكذلك جهود جميع الجهات ذات الصلة، كما أشاد الحضور بالحرص الكبير من قبل أجهزة حكومة دبي على توفير كل الضمانات التي تكفل حماية المجتمع عبر رفع مستوى الوعي بين الجمهور من خلال مختلف الوسائل الإعلامية، وكذلك تفعيل التواصل المؤثر والمستمر مع الجمهور، عبر شتى قنوات الاتصال، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي، للتعريف بآخر المستجدات العالمية في هذا الشأن، والإرشادات الطبية الصادرة عن الجهات المختصة، والمتوافقة مع إرشادات منظمة الصحة العالمية، وتحفيز الجمهور على اتباعها لمنع الفيروس والتصدي له بكل قوة.

وأكد الاجتماع أن دولة الإمارات بصورة عامة، وعبر مختلف إماراتها، تضع صحة وسلامة مجتمعها من مواطنين ومقيمين وكذلك الزوار من خارج الدولة، في مقدمة الأولويات، مع حشد كل الإمكانات والمقومات اللازمة لضمان أعلى مستويات الحماية والوقاية، وتقليل التأثيرات غير المرغوبة لهذه الظاهرة العالمية في الحياة بصورة عامة في الداخل.

واتفق الحضور على أهمية مشاركة الجميع في إنجاح جهود الوقاية عبر الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية، وتعاون كل مكونات المجتمع في تطبيق إجراءات الحماية والوقاية تطبيقاً دقيقاً، بما في ذلك المتاجر ومنافذ البيع المختلفة التي تشهد تردد أعداد كبيرة من الزوار من داخل الدولة وخارجها.

ونوه الاجتماع بأهمية تعاون القطاع الخاص في هذا الشأن، لاسيما القائمين على سلاسل ومنافذ بيع التجزئة التي تمثل نقطة جذب مهمة للجمهور، مع انتشار مراكز التسوق عالمية المستوى في إمارة دبي، التي يُنظر لها كوجهة أولى لتجار التجزئة العالميين، وذلك وفق ما أوردته مجلة «إي كوميرس ماج» الفرنسية، التي أوضحت في تقرير خاص عن التجارة في دبي، بشقيها التقليدي والإلكتروني، أنها تعد المدينة رقم واحد عالمياً في استقطاب تُجار التجزئة العالميين، مستأثرة بنحو 62% من إجماليهم حول العالم.

التدابير الصحية

واتفق المجتمعون على أن اتباع التدابير الصحية الوقائية في مختلف الأماكن التي يرتادها الناس، بما فيها مراكز التسوق والمحال التجارية، وتوفير المعقمات، والقيام بالتنظيف المستمر للمرافق المشتركة، سيسهم بصورة كبيرة في تعزيز جهود الوقاية، مؤكدين أن مثل هذه الإجراءات تساعد الناس على ممارسة أنشطتهم الاعتيادية وحياتهم اليومية بصورة طبيعية، من دون الحاجة إلى المخاوف الكثيرة التي تسبب فيها التناول المكثف، والمغالى فيه أحياناً من قبل وسائل الإعلام العالمية للتطورات المتعلقة بفيروس «كورونا» حول العالم.

سلامة الزبائن

من جهته، قال المدير العام لإدارة العقارات (الإمارات والبحرين وعُمان)، مراكز التسوق، لدى «ماجد الفطيم العقارية»، فؤاد منصور شرف: «صحة موظفينا وزبائننا وسلامتهم في كل الأسواق التي نعمل فيها، على رأس أولوياتنا، لقد بدأنا تطبيق معايير وقائية أكثر تشدداً للتأكد من أمان كل منشآتنا، كما نجري عمليات تنظيف وتعقيم محسنة في مختلف عقاراتنا، إننا ملتزمون بنمو قطاع التجزئة في دولة الإمارات، ونتطلع إلى تنسيق جهودنا مع دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، من أجل ضمان استمرار مراكز التسوق الخاصة بنا، في توفير تجربة تسوق مميزة وآمنة لجميع الزوار».

وقال المدير التنفيذي لنخيل مولز، عمر خوري: «حرصنا في (نخيل مولز) على اعتماد العديد من الإجراءات والتدابير، لضمان المحافظة على أعلى مستويات الصحة العامة، تماشياً مع توجيهات وزارة الصحة ووقاية المجتمع وكذلك هيئة الصحة في دبي، كما أننا ملتزمون باتباع كل التوصيات حرصاً على سلامة متسوقينا وزوارنا التي تأتي في مقدمة سلم أولوياتنا، ونواصل العمل والتنسيق عن كثب مع (دبي للسياحة) و(اقتصادية دبي)، من أجل خدمة عملائنا بأفضل صورة ممكنة».

الإمارات تضع صحة المواطنين والمقيمين والزوار وسلامتهم في مقدمة الأولويات.

دبي الأولى عالمياً في استقطاب تُجار التجزئة العالميين.

تطبيق أعلى مستويات الوقاية من الفيروس، ومحاصرته باتخاذ شتى التدابير اللازمة وفق المعايير العالمية.

الحلول المناسبة

أعرب نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ«جلف ماركتنج جروب»، محمد باقر، عن شكره لـ«دبي للسياحة» و«اقتصادية دبي» على جهودهما وحرصهما على التواصل المستمر مع ممثلي قطاع التجزئة، لمناقشة آخر المستجدات واستعراض التحدّيات لوضع الحلول المناسبة، التي تضمن المحافظة على الأداء المتميز للقطاع باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة، مع إسهامه في تنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكداً في الوقت ذاته على حرص المسؤولين في قطاع التجزئة ومراكز التسوق على سلامة الجمهور والمتسوقين، حيث اتخذت مختلف الجهات التدابير الاحترازية التي تسهم في المحافظة على صحة الجميع، وفق إرشادات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة بدبي».

قطاع التجزئة يسهم بنسبة ملحوظة في إجمالي الناتج المحلي لاقتصاد دبي.

إنجاح جهود الوقاية عبر الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية، وتطبيق إجراءات الحماية بدقة.