«العربية للطيران» تقر توزيعات نقدية بنسبة 9%

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

وافقت الجمعية العمومية لشركة «العربية للطيران»، خلال اجتماعها السنوي الذي عقد بالشارقة أمس، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 9% من رأسمال الشركة على المساهمين (ما يعادل تسعة فلوس للسهم الواحد)، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

تأتي توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية، بعد أن حققت «العربية للطيران» أداء مالياً قوياً للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، حيث سجلت أرباحاً صافية قياسية بلغت مليار درهم بزيادة 80%، مقارنة بالأرباح التي سجلتها الشركة العام السابق.

ووافقت الجمعية العمومية، خلال الاجتماع، على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، كما أقرت الميزانية العامة وحسابات أرباح وخسائر الشركة للفترة نفسها.

وصادقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية، كما قامت بتعيين مدققي الحسابات للشركة للسنة المالية الجديدة وحددت أتعابهم، كما تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث المقبلة.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»: إن عام 2019 كان استثنائياً بالنسبة لـ«العربية للطيران»، حيث أسهمنا بكل فخر في نمو قطاع الطيران الإقليمي واقتصاد المنطقة عموماً، ومع نجاحنا بتحقيق أرباح متميزة خلال العام، قررنا توزيع أرباح نقدية على مساهمينا بنسبة 9%، تأكيداً على التزامنا بتوفير قيمة طويلة الأمد لهم.

وأضاف: «في ضوء التحديات المستمرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، نواصل التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية لشركتنا، والالتزام بفتح آفاق جديدة لنموذج الطيران الاقتصادي في المنطقة».