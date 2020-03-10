«الاقتصاد»: استدعاء 748 سيارة «أوديسي» و«لامبورغيني»

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، عن إطلاق حملتي استدعاء سيارات، تشملان 748 سيارة «أوديسي» و«لامبورغيني»، وذلك لإصلاح عيوب تصنيعية.

وأوضحت الوزارة أن الحملة الأولى تشمل 708 سيارات «هوندا أوديسي» موديلات 2018 - 2020، بالتعاون مع شركة المشروعات التجارية الموزع الحصري لسيارات «هوندا» في الدولة، وذلك بعد التواصل مع شركة «هوندا موتورز».

وبيّنت الوزارة، في تقرير أصدرته أمس، أن الاستدعاء يرجع إلى احتمال وجود خلل في أسلاك منفذ الطاقة الخاص بمقعد الصف الثالث في تلك السيارات، حيث قد يؤدي التلف الناتج عن هذا الخلل إلى حدوث قصور كهربائي وحرارة زائدة في أسلاك التوصيل، مشيرة إلى أنه سيتم التكفل بكل إجراءات إصلاح الخلل المتعلقة بهذه الحملة مجاناً.

وأشارت الوزارة إلى أن حملة الاستدعاء الثاني تشمل 40 سيارة «لامبورغيني إفنتادور S» من موديلات 2017 - 2019 المصنعة في إيطاليا، وذلك بالتعاون مع شركة «الجزيري» للسيارات، الوكيل المحلي المستورد لسيارات «لامبورغيني» في الدولة.

وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء يرجع إلى ضرورة تحديث هذه السيارات إلى الترقية الجديدة لبرنامج إدارة المحرك، إذ إنه تبين أنه في ظروف قيادة معينة خاصة عند التباطؤ للوقوف التام قد يتوقف المحرك دون أي تحذير.