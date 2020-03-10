تحذير من المواقع الإلكترونية المزيّفة

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

قد يبدو الموقع الإلكتروني الخادع مشابهاً لمواقع شبكية حقيقية تتبع بنوكاً أو منصات للتسوق الالكتروني وغيرها، كما أنه قد يحتوي على رسومات ومحتويات مشابهة، وذلك وفقاً لبنوك محلية.

وفي كثير من الأحيان تقودنا الروابط المتاحة في الرسائل الإلكترونية إلى هذه المواقع المزيفة، وقد تطلب إدخال بعض المعلومات الشخصية مثل كلمة المرور ورقم الحساب أو غيرها من المعلومات الحساسة لإجراء أي عمليات. وهنا ينبغي الحذر الشديد، من الطلب بإصرار، وهو ما يحدث عندما يطلب منك الموقع الاحتيالي تقديم كلمة المرور وغيرها من التفاصيل، وإلا سيتم تعليق حسابك أو غير ذلك، لذلك يجب عدم الاعتماد على الروابط الواردة في رسائل البريد الإلكتروني. وبدلاً من ذلك، افتح نافذة جديدة في متصفحك واكتب فيها العنوان الكامل للموقع الذي تحاول زيارته. من ناحية أخرى، ربما تحتوي المواقع الاحتيالية على أخطاء في التهجئة، وعروض مغرية وجوائز وعروض عمل وغيرها.