«دبي لإدارة الأصول» توسع نطاق عملياتها لإدارة وخدمات العقارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «دبي لإدارة الأصول» التابعة لـ«دبي القابضة»، عن توسعة نطاق أعمالها في دبي مع إضافة 11 مجمعاً سكنياً إلى محفظة إدارة الممتلكات، وتعزيز نطاق خدماتها للوصول إلى عدد أكبر من سكان دبي.

وأوضحت الشركة في بيان أمس، أن أبرز المجمعات السكنية الجديدة هو «جميرا بيتش ريزيدنس» و«ذا إكزكيوتف تاورز»، و«مدن»، و«سيرينا» و«فيلانوفا» و«بَيْ سكوير»، وغيرها.

وفي إطار عروضها الموسعة التي جعلت منها واحدة من أكبر شركات إدارة العقارات في دبي، تسعى «دبي لإدارة الاصول» أيضاً للاستفادة من خبراتها الداخلية، وإنجازاتها على مدى 15 عاماً في إدارة ممتلكات أصحاب الأصول العقارية من الأفراد والمؤسسات.

كما تواصل الشركة جهودها للحفاظ على قيمة الأصول على المدى البعيد من خلال استراتيجيات مبتكرة لإدارة العقارات، والتكامل الرقمي، واتباع نهج يركز على العملاء، لتوفير تجارب المعيشة الشاملة للسكان.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «دبي لإدارة الأصول»، عارف مبارك، إن «الشركة تهدف بشكل أساسي إلى تمكين أفضل مستقبل متاح لسكان دبي، وتعزيز أحاسيسهم بالانتماء إلى المدينة كموطن حقيقي لهم».

وأضاف: «على مرّ السنين، أسهمنا بدور محوري في رسم المشهد العام للمجمعات السكنية في دبي من خلال تلبيتنا مجموعة كاملة من احتياجات المقيمين لدينا، ونتطلع اليوم إلى توسعة عروضنا وخبراتنا لتشمل قاعدة أكبر من العملاء، حيث تضم محفظتنا وحدات سكنية للإيجار ستسهم في ترسيخ مكانة الشركة كشريك سكني مفضل في دبي».

- الشركة تواصل جهودها للحفاظ على قيمة الأصول باستراتيجيات مبتكرة.