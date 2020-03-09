«دبي المالي العالمي».. أداء استثنائي ونمو 64% في الشركات النشطة خلال 5 سنوات

المصدر: سامح عوض الله ■دبي

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن تحقيق أداء، وصفه بالاستثنائي، خلال عام 2019، إذ ارتفع عدد الشركات المسجّلة لديه إلى 2437 شركة، بزيادة نسبتها 14% على عام 2018، و32% على عام 2017، مع نجاح المركز في استقطاب عدد قياسي من الشركات في عام 2019، بإجمالي 493 شركة جديدة مسجّلة.

نائب حاكم دبي: - «المركز يواصل دعم نهج تنويع اقتصاد الإمارة، باستقطاب كبرى المؤسسات المالية».

وبلغ إجمالي عدد الشركات المالية النشطة في المركز المالي 737 شركة، بزيادة تصل إلى 18% منذ عام 2018، ونمو بواقع 64% خلال خمسة أعوام.

وأسهم هذا النمو القوي في تعزيز جاذبية المركز للمواهب والخبرات المحلية والعالمية، فضلاً عن توفير 2034 فرصة عمل جديدة، ليصل إجمالي القوى العاملة في المركز إلى أكثر من 25 ألفاً و600 مهني من أكثر من 140 جنسية، بزيادة تبلغ 9% على عام 2018.

دعم الاقتصاد

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن الإنجازات التي حققها المركز خلال عام 2019، وما صاحبها من نمو قوي، معطيات تؤكد استمراره في الإسهام بصورة مؤثرة في دعم اقتصاد الإمارة، إعمالاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نحو ترسيخ موقع دبي عاصمةً للاقتصاد الجديد.

وأضاف سموه أن المركز يواصل القيام بدور محوري في دعم نهج تنويع اقتصاد الإمارة، باستقطاب كبرى المؤسسات المالية، وأقطاب عالمية مهمة في هذا المجال، مع الاستمرار في تعزيز قاعدته التشريعية والتنظيمية، ما يزيد من ثقة شركاء المركز بالقيمة المضافة التي يوفرها لأعمالهم، وأهمها البيئة الآمنة التي تمكنهم من مواصلة النجاح.

مال وأعمال

- إجمالي قيمة إدارة الثروات والأصول في المركز، يبلغ 424 مليار دولار. - الأطر التنظيمية في المركز من أكثر النظم القانونية ملاءمة للأعمال والشركات. 2034 فرصة عمل جديدة خلال عام 2019. 25.6 ألف شخص، إجمالي القوى العاملة في المركز من 140 جنسية. 493 شركة جديدة مسجّلة في مركز دبي المالي العالمي خلال 2019. 737 شركة مالية نشطة في المركز خلال عام 2019.

وأعرب سموه عن تقديره لجهود جميع العاملين في المركز، مؤكداً أن الإنجازات القوية المتحققة، على مدار العام الماضي، التي تأتي امتداداً لنجاحات المركز في السنوات السابقة، تسهم في ترسيخ موقع دبي بين أهم مراكز المال والأعمال على مستوى العالم، مدعومين في ذلك بعملية التطوير المستمرة لقدرات المركز، بما يخدم مصالح شركائه الحاليين والمستقبليين.

وأضاف سموه: «نعمل على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتوثيق شراكاتنا القائمة مع كبرى المؤسسات المالية العالمية، مع الاستمرار في استحداث مزيد من الشراكات النوعية، التي تملك مقومات تؤهلها للانضمام لنا في مسيرة النجاح، وتمكنها من الإسهام في دفعها قُدُماً نحو مستويات أرقى».

وأوضح سمو رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن المركز تمكن من تجاوز ظروف صعبة أدت إلى إحداث حالة من تباطؤ الاقتصاد العالمي، ليؤكد مكانته الرائدة بمداد من ثقة الأوساط المالية الدولية، وهو ما يتضح مع النمو المستمر في أعداد الشركاء الجدد، مؤكداً سموه ترحيب المركز بكل شراكة جديدة من شأنها تقديم إسهام يدفع في اتجاه تحقيق الطموحات العريضة لدبي وقيادتها.

نتائج مالية

وبحسب النتائج المالية للمركز، فقد بلغ إجمالي قيمة الأصول المصرفية المدارة في المركز المالي، 178 مليار دولار خلال عام 2019، بزيادة قدرها 13% على عام 2018، كما بلغ حجم القروض الممنوحة من الشركات المسجلة في المركز 99 مليار دولار، ووصل إجمالي قيمة إدارة الثروات والأصول في المركز إلى 424 مليار دولار، منها 99 مليار دولار جرى استثمارها من قبل مديري المحافظ الاستثمارية في المركز، وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لقطاع التأمين نحو مليارَي دولار في عام 2019، مسجلة نمواً بواقع 17.4% على عام 2018.

مستقبل القطاع المالي

ووفقاً لمجلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة «إف دي آي إنتليجانس»، التابعة لمؤسسة «فاينانشال تايمز»، حلّت دبي في المرتبة السابعة عالمياً من حيث الإمكانات الاقتصادية للتكنولوجيا المالية، وذلك في تقرير «أفضل 10 مراكز عالمية مستقبلية للتكنولوجيا المالية»، ضمن مؤشر المدن الواعدة اقتصادياً لعام 2019 - 2020. وشهد المركز زيادة في عدد شركات التكنولوجيا المالية بواقع أربعة أضعاف، لتبلغ 129 شركة خلال عام 2019.

إنجازات مهمة

وحقق المركز المالي عدداً من الإنجازات المهمة الأخرى خلال عام 2019، إذ سجّل رقماً قياسياً في عدد طلبات المشاركة في مُسرّع التكنولوجيا المالية «فينتك هايف». وتلقت دورة 2019 من البرنامج 425 طلب مشاركة من شركات ناشئة في قطاعات التكنولوجيا التنظيمية والتكنولوجيا المالية الإسلامية، وتكنولوجيا التأمين، ومختلف قطاعات التكنولوجيا المالية، بما يمثل زيادة بنسبة 42% على عدد الطلبات المسجلة في دورة عام 2018، وزيادة بمقدار ثلاثة أضعاف على الدورة الافتتاحية للبرنامج في عام 2017.

الوصول إلى التمويل

كما تمكّن مركز دبي المالي العالمي خلال عام 2019 من تعزيز إمكانية الوصول إلى التمويل، عبر بناء منظومته الخاصة برأس المال الاستثماري ومشاركتها، فضلاً عن الاستثمار بشكل مباشر في الشركات الواعدة بمجال تكنولوجيا الخدمات المالية.

وأعلن المركز، في مارس 2019، عن تكليف شركتَي «ميدل إيست فينتشر بارتنرز» و«ومضة كابيتال»، لإدارة 10 ملايين دولار من إجمالي قيمة صندوق التكنولوجيا المالية، التابع لمركز دبي المالي العالمي، البالغة 100 مليون دولار.

أطر قانونية وتنظيمية

وتُعد الأطر القانونية والتنظيمية لمركز دبي المالي العالمي واحدة من أكثر النظم القانونية تطوراً وملاءمة للأعمال والشركات في المنطقة، وتمكّن المركز خلال عام 2019 من تحسين أطر العمل القانونية والتنظيمية بعد إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لعدد من القوانين الجديدة للمركز، التي تضمن للشركات والمستثمرين ممارسة أعمالهم في المنطقة بموثوقية عالية، وبما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية. وتتضمن هذه القوانين والأطر التنظيمية عدداً من الأنظمة الجديدة المتعلقة بالتوظيف، والملكية الفكرية، والإعسار المالي، وإعادة هيكلة الشركات المحددة، فضلاً عن إطار تنظيمي جديد مرن للشركات في ما يخص الشؤون الاستثمارية والهيكلية.

مدخرات الموظفين

وخلال عام 2019، واصل مركز دبي المالي العالمي بناء بيئة جاذبة ضمن مجتمعه المتخصص، الذي يضم نحو 25.6 ألف مهني، وأطلق خطة مدخرات الموظفين في مكان العمل، التي تعد أول خطة مدخرات للموظفين في المنطقة، بحيث توفر لهم فرصة القيام بإسهامات اختيارية طوعية.

وفي عام 2019، أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المالية، عن نظام جديد يسهّل نقل الأموال، بحيث يوفر آلية ناظمة للترويج والإشراف على الأموال الاستثمارية، وتشجيع الشركات المسجلة في الأسواق الحرة في دول أخرى على دخول السوق المحلية.

وجهة جاذبة

ويحتفظ المركز المالي بمكانته العالمية وجهةً جاذبةً لممارسة الأعمال والعمل وتجارب أسلوب الحياة، حيث شهد المركز في 2019 استثمار مساحات تجزئة كبيرة من قبل 310 من تجار التجزئة، الذين يمثلون علامات تجارية عالمية ومصمّمين محليين، مقارنة مع 274 من تجار التجزئة في نهاية عام 2018، بنسبة نمو 13%، واستضاف المركز المالي أكثر من 300 مبادرة وفعالية فنية وثقافية وصحية مميزة خلال عام 2019، ما جعله وجهة مميزة للأعمال والترفيه، كما شهد عام 2019 استقطاب المركز لعدد من العلامات الشهيرة.

ويُعدّ مركز دبي المالي العالمي موطناً لإحدى أكبر مجموعات الفنون في دولة الإمارات، إذ يضم منحوتات لفنانين عالميين.

لا تأثير لـ «كورونا»

أكد رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي محافظ المركز المالي، عيسى كاظم، أن أداء المركز لم يتأثر بفيروس «كورونا» المستجد، إذ تم ترخيص 100 شركة خلال أول شهرين من العام الجاري، مشيراً إلى أن الشركات المسجلة في المركز لها حرية تطبيق نظام العمل لموظفيها من المنزل، مشدداً على أن «دبي المالي العالمي» يتبع أعلى التدابير المطلوبة، حسب تعليمات وزارة الصحة حالياً.

تنويع القطاعات وأفضل المواهب

قال رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي محافظ المركز المالي، عيسى كاظم: «كان 2019 عاماً حافلاً بالإنجازات والنتائج البارزة التي حققناها، من حيث عدد الشركات المسجلة، وعدد الموظفين، وإجمالي الأصول المدارة في المركز».

وأرجع نجاح المركز إلى التركيز على تنويع القطاعات التي يحتضنها، والاستثمار في الابتكار، والالتزام الراسخ باستقطاب أفضل المواهب والخبرات المحلية والعالمية، فضلاً عن إبرام عدد من الشراكات الجديدة، وتعزيز الاتفاقات الإقليمية والدولية القائمة، التي أسهمت جميعها في تحقيق هذا النمو.

وأضاف كاظم: «عمق الخبرة والتجربة في مجال الخدمات المالية للمركز المالي، فضلاً عن الابتكار وريادة الأعمال التي يتم تعزيزها الآن، يؤشر إلى أن القطاع المالي في دبي سينتقل من قوة إلى قوة، ما يعزز الاقتصاد أكثر».

تعزيز الحضور في الشبكة العالمية للمراكز

قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «وضعنا استراتيجية تمكّن مركز دبي المالي العالمي من تعزيز حضوره في الشبكة العالمية للمراكز المالية في العالم، بما يدعم الابتكار والتجارة والاستثمار في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا».

وأضاف: «سنكون قادرين على زيادة إسهامنا في اقتصاد دبي الحيوي بشكل كبير، من خلال توفير منصة مستقرة وجيدة التنظيم للشركات في المنطقة لتزدهر أعمالها أكثر».

وأكد أميري وجود التزام عميق بتطوير التقنيات اللازمة لرقمنة اقتصاد المستقبل في المنطقة، لافتاً إلى أن النمو السريع لشركات التكنولوجيا الناشئة العاملة، هو بمثابة تأكيد على قوة استراتيجيتنا لمساعدة الشركات الناشئة على النمو، وقال: «نعمل حالياً على تطوير منظومة للتكنولوجيا التي ستمكّن روّاد الأعمال من الازدهار بأعمالهم في المستقبل».

شركات عالمية

تشمل أبرز عمليات التسجيل، التي شهدها مركز دبي المالي العالمي، خلال عام 2019، كلاً من: شركة «ورلد فيرست» العالمية المتخصصة في مجال خدمات الدفع، التابعة لمجموعة «آنت فاينانشال» للخدمات المالية، ومصرف «مايبنك بيرهاد الإسلامي» الماليزي، وشركة «كانتور فيتزجيرالد» الأميركية للخدمات المالية، وبنك «موريشيوس التجاري».

ويضم مركز دبي المالي العالمي حالياً 17 من أفضل 20 بنكاً في العالم، وثماني من أبرز 10 شركات محاماة عالمية، وثلاثاً من أضخم خمس شركات تأمين، وستاً من أفضل 10 مؤسسات لإدارة الأصول على مستوى العالم.