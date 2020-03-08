64 % ارتفاعاً في الرخص الاقتصادية الجديدة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أظهر تقرير حركة النشاط التجاري للعام 2019 الصادر عن مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن إجمالي عدد الرخص الاقتصادية التي أصدرتها الدائرة خلال عام 2019 بلغ نحو 18 ألفاً و628 رخصة اقتصادية جديدة بنسبة نمو 63.9%، مقارنة بنحو 11 ألفاً و366 رخصة تم إصدارها خلال عام 2018.

وجاء في التقرير أن عدد الرخص الاقتصادية المجددة في عام 2019 وصل إلى 80 ألفاً و477 رخصة، ما يعكس ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في بيئة الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي.

وأكّد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، راشد عبدالكريم البلوشي، أن المبادرات التي قدمتها الدائرة أسهمت في الحفاظ على زخم حركة النشاط التجاري في أبوظبي، مؤكداً حرص الدائرة على مواصلة «مركز أبوظبي للأعمال» تقديم المبادرات والبرامج الرامية الى تسهيل إجراءات إصدار الرخص الاقتصادية، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.

ونوه البلوشي بالنتائج التي تحققت خلال عام 2019، والتي أظهرت تقدماً ملحوظاً مقارنة بعام 2018، لافتاً إلى أن إجمالي الرخص الاقتصادية المسجلة في الإمارة خلال عام 2019 وصل إلى 172 ألفاً و577 رخصة.

وأرجع النمو في الإقبال على الرخص الاقتصادية إلى نجاح جهود الدائرة ومبادراتها في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي في أبوظبي.