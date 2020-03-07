متحدث: "إكسبو 2020" على مساره الصحيح بالتشاور مع السلطات المحلية والمكتب الدولي للمعارض

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

قال متحدث باسم مكتب إكسبو 2020 دبي، إن التحضيرات والاستعدادات الخاصة باستضافة المعرض خلال شهر أكتوبر المقبل لا تزال قائمة على مسارها كما هو مخطط لها؛ مشيرا إلى أنه يتم التشاور مع المكتب الدولي للمعارض في هذا الإطار.

وأضاف المتحدث في بيان أن "صحة وسلامة كل من يزور ويعمل في معرض إكسبو 2020 دبي له أهمية قصوى بالنسبة لنا"؛ مشيرا إلى أن "عدد الحالات في الإمارات منخفض حاليًا ولكن السلطات الإماراتية تظل يقظة من خلال المراقبة المستمرة للوضع واتخاذ تدابير وقائية وقائية وقوية ضرورية لاحتواء الانتشار السريع للفيروس".

وتابع أن "إكسبو لن يفتح أبوابه أمام الزوار قبل أكتوبر من العام الجاري ونحن نتشاور عن كثب مع السلطات المحلية والمكتب الدولي للمعارض في باريس بخصوص تطور الوضع".

وأكد أن "جميع الخطط والتحضيرات والاستعدادات لمعرض إكسبو 2020 لاتزال قائمة على مسارها الصحيح كما هو مخطط لها".

وذكر : "نحن ندرك الصعوبة التي يواجهها العالم اليوم؛ مضيفا: "هذه بالفعل أوقات غير مسبوقة".

وقال المتحدث "نتطلع إلى الترحيب بالعالم للاحتفال بقوة الشراكة والتضامن الإنساني خلال إستضافة المعرض" في وقت لاحق العام الجاري"