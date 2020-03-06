شروط اختيار مقاعد الطيران مسبقاً

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

يمكن للمسافرين اختيار المقاعد مسبقاً على معظم شركات الطيران مقابل رسوم إضافية، حيث إن كثيراً من المسافرين يفضلون الاسترخاء مع مساحة إضافية للقدمين، أو الجلوس بجانب الأصدقاء والعائلة، فيما يفضل آخرون المقاعد الأمامية ليتاح لهم مغادرة الطائرة مبكراً، أو المقاعد المجاورة للنافذة.

وأشارت شركات طيران إلى أن حجز هذه المقاعد يخضع للعديد من الشروط التي بنبعي الانتباه إليها، موضحة أن جميع الرسوم المدفوعة عادة ما تكون غير قابلة للاسترداد، ولا يحق للمسافرين الذين يقومون بالتغيير أو الإلغاء أو الترقية أو خفض الدرجة، التقدم بطلب استرداد الرسوم المدفوعة لحجز واختيار المقاعد مسبقاً.

وبيّنت الشركات أن اختيار المقاعد يخضع لمدى توافرها وقت الطلب، لافتة إلى أنه يمكن طلب الحصول على المقاعد المخصصة للمسافرين برفقة رضع مجاناً. وأضافت أن الأطفال الذين يسافرون بمفردهم (المسافرون الصغار دون مرافق) ليسوا مؤهلين لاختيار المقاعد مسبقاً، فيما يُسمح للمسافرين الذين لم يحصلوا على مقاعدهم المختارة مسبقاً نتيجة لتغيير لا إرادي، التقدم بطلب لاسترداد الرسوم المدفوعة لحجز واختيار المقاعد مسبقاً.

ولفتت الشركات إلى أن بعض المقاعد تخضع لقيود أثناء الاختيار، فمثلاً تقع مقاعد صف مخارج الطوارئ إما بجوار أو خلف المخارج، لذلك يتوقع من المسافرين الجالسين على مقاعد صف مخارج الطوارئ التعاون في حال إخلاء المسافرين الآخرين في حال مواجهة أي حالة طارئة غير متوقعة.