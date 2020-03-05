تدريب رواد الأعمال على الاستفادة من البيانات لدراسة السوق

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي لدعم ريادة الأعمال، ورشة عمل حول «البيانات المفتوحة لرواد الأعمال في قطاع السياحة الصحية»، بالتعاون مع دائرة دبي الذكية، ضمن سلسلة من ثلاث ورش تدريبية، ستنظم خلال الفترة المقبلة.

وأفادت «غرفة دبي»، في بيان، بأن تنظيم هذه الورش يأتي تطبيقاً لتوصيات التقرير، الذي أصدرته «دبي للمشاريع الناشئة»، أخيراً، حول ضرورة الاستثمار في البيانات المفتوحة لمساعدة الشركات الناشئة على دراسة حاجة السوق إلى منتجاتها، مشيرة إلى أن التقرير أوصى، ضمن عدد من التوصيات، بعقد الورش التدريبية وحملات التوعية المتعلقة بالبيانات لمساعدة رواد الأعمال والشركات الناشئة.

وشهدت الورشة تدريباً متخصصاً للطلاب المشاركين ورواد الأعمال حول حالتين تحت موضوع «السياحة الصحية»، وذلك باستخدام مصادر ومنصات بيانات متاحة، مثل «دبي بالس» DubaiPulse و«بيانات» Bayanat.uae، إضافة إلى بيانات محددة وفرتها «دبي الذكية» وعدد من الهيئات والدوائر الحكومية المشاركة في الورشة.

وقالت مديرة ريادة الأعمال في «غرفة دبي»، ناتاليا سيشيفا، إن عدداً كبيراً من رواد الأعمال يواجهون صعوبات في الوصول إلى البيانات، والتحقق من ملاءمة منتجاتهم للسوق.

من جهتها، قالت مديرة إدارة البيانات وشؤون الامتثال في «دبي الذكية»، سارة الزرعوني، إن «أحد أهم أهداف مبادرة بيانات دبي، دعم قطاع الأعمال وتحديداً الشركات الناشئة».

عدد كبير من رواد الأعمال يواجهون صعوبات في الوصول إلى البيانات.