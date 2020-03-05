استدعاء 1094 سيارة «مازدا 3» و«تويوتا بريوس» لعيب في الفرامل التلقائية وحزام الأمان

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، عن بدء حملتَي استدعاء في أسواق الدولة، تشملان 1094 سيارة «مازدا 3» و«تويوتا بريوس»، لعيب في الفرامل التلقائية وحزام الأمان.

وأعلنت وزارة الاقتصاد، عن بدء حملة استدعاء في أسواق الدولة، تشمل 96 سيارة «مازدا 3»، المصنعة بين شهرَي أبريل وأكتوبر 2019، وذلك بالتعاون مع شركة كلداري للسيارات المحدودة، الوكيل الحصري لسيارات «مازدا» في الإمارات.

وذكرت الوزارة، في تقرير أصدرته أمس، أن الاستدعاء يرجع إلى أنه بعد التواصل مع «مازدا موتور كوربوريشن»، تبيّن أنه قد تتوقف بعض المركبات المعنية بشكل غير متوقع أثناء القيادة، بسبب التفعيل غير المقصود لنظام فرامل الطوارئ التلقائي، لمنع أو تخفيف قوة الضرر الناتج عن تصادم، على الرغم من عدم وجود تصادم وشيك، ما يزيد من خطر الاصطدام الخلفي من إحدى المركبات، إلى جانب وجود صوت التحذير من الاصطدام، ووجود رسالة تحذير على الشاشة الأمامية.

وأوضح أنه لم يتم حتى الآن الإبلاغ عن أي حوادث أو إصابات متعلقة بهذا الخلل، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من جميع الإصلاحات المتعلقة بالحملة مجاناً، دون تحميل المتعاملين أي تكاليف.

ولفتت الوزارة إلى أن شركة «كلداري» ستقوم لاحقاً بالاتصال بعملائها الذين يملكون السيارات المذكورة، لإبلاغهم بالأمر وترتيب عمليات الإصلاح في إطار تطبيق معايير الجودة في خدمات ما بعد البيع، كما طلبت «كلداري» من العملاء الاتصال بمركز خدمة العملاء لتنسيق مواعيد الإصلاح.

إلى ذلك، أعلنت الوزارة، أمس، عن إطلاق حملة استدعاء تشمل 998 سيارة «تويوتا بريوس»، موديلات 2015 و2016 و2017 و2018، بالتعاون مع شركة الفطيم للسيارات، الوكيل المحلي المستورد لسيارات «تويوتا» و«لكزس» في الدولة.

وقالت الوزارة، في تقرير أصدرته أمس، إن المركبات المشمولة بهذه الحملة مجهزة بمفاتيح في نظام التذكير بربط حزام الأمان، إلا أنه نظراً إلى التجميع غير المناسب للدوائر الكهربائية في مفتاح التذكير، هناك احتمال بحدوث تآكل غير طبيعي في مفاتيح الدوائر الكهربائية بعد الاستخدام لفترة طويلة، حيث إنه في هذه الحالة لا يمكن إيقاف تشغيل نظام التذكير بحزام الأمان، حتى عند تثبيت حزام الأمان بشكل صحيح.

الحملتان تشملان 998 سيارة «تويوتا» و96 مركبة «مازدا».