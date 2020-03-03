"طيران الإمارات": تكثيف عمليات التنظيف وتعقيم شامل للطائرات

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال الرئيس التنفيذي للعمليات، في شركة طيران الإمارات، عادل الرضا، إن الناقلة فعلت (مركز إدارة الأزمات) لمراقبة الموقف عن كثب واتخاذ إجراءات حاسمة في جميع مجالات أعمالنا في إطار للتعامل مع تطورات الفايروس، مشيراً إلى أن الشركة وكإجراء وقائي كثفت عملية تنظيف الطائرات.

وأضاف الرضا في بيان "أما إذا أُبلغنا عن أي حالة مشتبه بها أو مؤكدة لأمراض معدية على رحلة معيّنة، فإننا نقوم بعملية تعقيم شاملة للطائرة، كما أننا نحث متعاملينا على الالتزام بالنظافة الشخصية واتباع إرشادات منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية المحلية.

وأوضح الشركة تضع سلامة وصحة متعامليها وموظفينا على رأس قائمة أولوياتنا ولا نتهاون في ذلك على الإطلاق، كما أننا على تواصل مستمر مع الهيئات الصحية الدولية والمحلية للتأكد من مواكبة وتطبيق أحدث الإرشادات والتوجيهات الطبية.

وذكر أنه تم تعديل جدول رحلاتنا وضبط السعة المقعدية لتلبية الطلب على السفر عبر مختلف المناطق.