«دبي لصناعات الطيران» تستأنف برنامج إعادة شراء السندات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران المحدودة، أمس، أنها استأنفت برنامج إعادة شراء السندات، موضحة أنه منذ بدء البرنامج في منتصف عام 2018، أعادت الشركة شراء ما يقرب من 485 مليون دولار (نحو 1.77 مليار درهم) من المبلغ الرئيس للسندات، فيما لديها تفويض لإعادة شراء سندات أخرى بقيمة تبلغ نحو 115 مليون دولار (نحو 422 مليون درهم). وقال الرئيس التنفيذي لـ«دبي لصناعات الطيران»، فيروز تارابور، إن «مستويات التداول الحالية لسنداتنا لا تتفق مع قوة ميزانيتنا وتصنيفاتنا الائتمانية وحالة السيولة لدى الشركة».

وأضاف: «لدينا حالياً خمس شرائح من الديون غير المسددة، وفي حين أن سندات الاستحقاق طويلة الأجل هي أكثر السندات المقومة بأقل من قيمتها، فإننا نعتزم إعادة شراء السندات المتاحة في كل شريحة بمستويات سعرية مناسبة».

يشار إلى أن «دبي لصناعات الطيران» تمتلك حالياً 2.8 مليار دولار (10.2 مليارات درهم) من السندات المتداولة المستحقة في أسواق المال الأميركية.