اقتصادية أبوظبي تبدأ الربط الإلكتروني مع الجهات المحلية والاتحادية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ممثلة بمكتب تنمية الصناعة، عن بدء المرحلة الأولى من مبادرة الربط الإلكتروني المباشر مع الجهات المحلية والاتحادية، لتسهيل خدمات تراخيص الأنشطة الصناعية على مستوى إمارة أبوظبي، وذلك بدءاً بتنفيذ الربط مع وزارة الاقتصاد.

وقال الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد، حميد بن بطي المهيري، إن مبادرة الربط الإلكتروني بين وزارة الاقتصاد والدائرة تمثل خطوة مهمة في إطار تعزيز تكامل الأدوار بين الجهات الاتحادية والمحلية، لتنمية مناخ الأعمال والشركات بالدولة في مختلف القطاعات الحيوية، بما فيها شركات الأنشطة الصناعية.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تتيح تسهيل الإجراءات الإدارية المطلوبة من الشركات التي تزاول الأنشطة الصناعية في إمارة أبوظبي، ورفع كفاءة الخدمة المقدمة لأصحاب هذه الشركات بحيث يتمكنون من استكمال إجراءات الترخيص في مكان واحد وبخدمة إلكترونية مؤتمتة.