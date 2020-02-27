تعليمات من "طيران الإمارات" بخصوص فيروس كورونا

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قالت "طيران الإمارات" إن دولاً عدة فرضت قيوداً على السفر والهجرة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيرة إلى أنه يتعين على جميع المسافرين التحقق من تعليمات السفر ذات الصلة للبلدان التي يسافرون منها وإليها، وفي ظل هذا الوضع، تقع على عاتقهم مسؤولية التأكد من عدم وجود قيود على الدخول إلى وجهة سفرهم.

وأضافت الشركة أنه يُنصح بالتحقق من الموقع الشبكي للوقوف عند آخر التحديثات التي تطرأ على الرحلات وخيارات إعادة الحجز واسترداد الأموال، كما يتعين على المسافرين التأكد من صحة تفاصيل بيانات الاتصال بهم لتلقّي أحدث إشعارات، مشيرة إلى أنها تراقب الموقف عن كثب، وستطلع المسافرين باستمرار على آخر التحديثات التشغيلية.

وذكرت الناقلة على موقعها الشبكي أنه يتعين على المسافرين المتأثرين بهذه الإجراءات، الاتصال بوكيل السفر أو مكتب "طيران الإمارات"، للاستفادة من خيارات إعادة الحجز أو استرداد الأموال، لافتة إلى أنه لطلب استرداد الأموال، يمكن للمسافرين الذين حجزوا مباشرةً مع "طيران الإمارات" زيارة صفحة طلب استرداد عبر الإنترنت وإضافة "طلب استرداد بسبب فيروس كورونا" في قسم التعليقات، أما بالنسبة للمسافرين الذين حجزوا مع وكيل سفر، يتعين عليهم الاتصال بوكيل سفرهم لطلب استرداد الأموال.

إلى ذلك، قالت شركة "طيران الإمارات"، إنها لن تقبل المسافرين الذين يحملون تأشيرات العمرة أو السياحة من أكثر من عشرين دولة حتى إشعار آخر، بما يتوافق مع توجيهات الحكومة السعودية لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقالت الشركة على موقعها الشبكي إنه لن يتم قبول حاملي التأشيرات السعودية من الصين واليابان وإيطاليا وإيران والهند وباكستان واندونيسيا وماليزيا وعدداً من الدول الأخرى على رحلات طيران الإمارات التي تكون السعودية وجهتها الأخيرة.

وكانت الخارجية السعودية، قد أعلنت تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتا، لتوفير أقصى درجات الحماية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لسلامة المواطنين والمقيمين وكل من ينوي أن يفد إلى أراضي المملكة.