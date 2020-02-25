أبرز النصائح لرفع التقييم الائتماني

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

حددت شركة «ذا بالانس» المتخصصة في الاستشارات المالية أبرز النصائح التي تحافظ على درجات ائتمان جيدة بالنسبة للأفراد، موضحة أنه كلما زادت معرفة المتعامل بتفاصيل تقييمه الائتماني، كان من السهل له تحقيق نتائج جيدة.

وبيّنت أنه يتم استخدام خمسة أجزاء رئيسة من المعلومات لحساب درجة الائتمان، تتمثل في تاريخ الدفع، ومستوى الديون، وعمر الائتمان، ومزيج الائتمان، والائتمان الحديث.

ولفتت «ذا بالانس» إلى أهمية دفع الفواتير والمستحقات في الوقت المحدد، لأن هذا ينطبق على بطاقات الائتمان والقروض أيضاً، مع الحفاظ على أرصدة البطاقات منخفضة. وأوضحت أنه كلما زاد رصيد بطاقة الائتمان في ما يتعلق بالحد المسموح، كانت الدرجة أسوأ، إذ يجب أن تكون أرصدة البطاقات المجمعة في حدود 30% من حدود الائتمان، للحفاظ على درجة جيدة.

ونصحت الشركة بعدم إغلاق بطاقات الائتمان القديمة، كون هذا الأمر يؤدي إلى تقليل الرصيد المتاح، موضحة أنه على سبيل المثال، إذا كان لدى المتعامل ثلاث بطاقات بحد موحد قدره 10 آلاف درهم، وأغلق واحدة بحد أقصى 3000 درهم، فسيتم تخفيض حد الائتمان الموحد الخاص به إلى 7000 درهم، ونظراً لأن هدف المتعامل هو الحفاظ على أرصدة في أقل من 30% من الرصيد المتاح، فإن إغلاق هذه البطاقة يقلل من حسابه بمبلغ 900 درهم.

وأضافت أن أرصدة بطاقات الائتمان ليست الحسابات الوحيدة التي تؤثر في درجة الائتمان، حيث تؤثر أرصدة القروض وخطوط الائتمان الأخرى على مستوى الدين، لافتة إلى أن جود الكثير من الديون يمكن أن يكلف الفرد نقاطاً في درجاته، فكلما انخفض الدين، كان من الأسهل الحفاظ على درجة ائتمانية جيدة.