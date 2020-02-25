إلغاء وثيقة التأمين

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

للمؤمن له أن ينهي أحكام وثيقة التأمين بإشعار كتابي يرسل إلى الشركة، سواء بواسطة البريد الإلكتروني أو «الفاكس» أو باليد أو بخطاب مسجل، وذلك قبل سبعة أيام من التاريخ المحدد للإنهاء. وفي هذه الحالة ترد الشركة إلى المؤمن له القسط المدفوع، بعد خصم الجزء المتناسب مع المدة التي كانت الوثيقة سارية فيها، وذلك وفقاً لجدول المدد القصيرة، بشرط ألا تكون هناك أي تعويضات دفعت للمؤمن له أو مطالبات معلقة بشأن هذه الوثيقة أثناء فترة سريانها، وكان المؤمن له متسبباً في الحادث، أو أن الحادث يعزى لمجهول. ووفقاً للوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف الصادرة بموجب نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات اسناداً إلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين، فإن نسبة الاسترداد من القسط تبلغ 80% لمدة لا تتجاوز شهر واحد، و70% لمدة تتجاوز شهراً ولا تتجاوز أربعة أشهر، و50% لمدة تتجاوز أربعة اشهر ولا تتجاوز ستة أشهر، و30% لمدة تتجاوز ستة أشهر ولا تتجاوز 10 أشهر، ولا شيء لمدة تتجاوز 10 أشهر.