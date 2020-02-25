35.2 مليار درهم إيرادات «ماجد الفطيم»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «شركة ماجد الفطيم» العاملة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة، عن نتائجها التشغيلية والمالية المدققة للسنة المالية 2019، والتي أظهرت نمواً في إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 1% على أساس سنوي إلى 35.2 مليار درهم.

وأفادت الشركة في بيان، بأن الأداء القوي للعمليات مدفوعاً بجهود تنويع نموذج الأعمال والتركيز المتواصل على كفاءة التكاليف، أثمر عن زيادة بنسبة 1% في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتصل إلى 4.6 مليارات درهم، كما أسهمت الإدارة المالية المنضبطة للشركة في تحقيق تدفق نقدي ممتاز من العمليات تصل نسبته إلى 122% من الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، فيما حافظت الميزانية العمومية للشركة على قوتها مع ثبات مستويات الاقتراض، ووصول القيمة الإجمالية لأصول الشركة إلى 63 مليار درهم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«شركة ماجد الفطيم القابضة»، آلان بجاني، إن الأداء المالي المتماسك للشركة يعتمد على نموذج أعمالها المستدام الذي يسهم في تحقيق نمو متواصل، لاسيما خلال عام 2019، حيث واصلت الشركة فتح أسواق جديدة والتوسع في الأسواق الحالية مع المحافظة على موقف مالي قوي.