إنجاز 6665 مبنى جديداً في دبي خلال 2019

المصدر: أزاد عيشو - دبي

كشفت بيانات نشرها مركز دبي للإحصاء، صادرة عن بلدية دبي، أن إجمالي عدد المباني المنجَزة في الإمارة، بلغ 6665 مبنى جديداً خلال عام 2019، بنسبة نمو بلغت 10.2% عن عام 2018 الذي سجل 6043 مبنى.

وأظهرت البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن مارس 2019 سجل أعلى معدل للمباني المنجزة وصل إلى 990 مبنى.

وتفصيلاً، كشفت بيانات نشرها مركز دبي للإحصاء، صادرة عن بلدية دبي، أن إجمالي عدد المباني المنجَزة في الإمارة، بلغ 6665 مبنى جديداً خلال عام 2019، مقابل 6043 مبنى في عام 2018، بنسبة نمو بلغت نحو 10.2%، وبمعدل 555 مبنى شهرياً.

وبحسب البيانات، فقد بلغ إجمالي عدد المباني المنجزة في الإمارة خلال يناير الماضي 389 مبنى، وخلال فبراير 508 مبانٍ، في ما وصل العدد في مارس إلى 990 مبنى. وسجل أبريل 638 مبنى، ومايو 588 مبنى، مقابل 394 مبنى في يونيو و736 مبنى في يوليو.

وسجل أغسطس 349 مبنى مقابل 333 مبنى في سبتمبر، ليصل إجمالي عدد المباني المنجزة إلى 588 و683 مبنى في أكتوبر ونوفمبر على التوالي، في ما بلغ العدد في ديسمبر 469 مبنى.

وتوزّعت المباني الجديدة بين 3638 مبنى لـ«فلل استثمارية»، و2022 مبنى لـ«فلل خاصة»، و361 «مبنى متعدد الطوابق»، و280 مبنى «نسب طابقية»، في حين بلغ عدد مباني المنشآت العامة 210 مبانٍ، والمباني الصناعية 154 مبنى.

وأشارت البيانات إلى أن الفلل الاستثمارية تصدرت قائمة المباني المنجزة في الفترة الممتدة بين يناير ونوفمبر 2019، مستحوذة على نسبة 54.6%، يليها الفلل الخاصة بحصة 30.3%، ثم «مبانٍ متعددة الطوابق» بنسبة 5.4%، فيما بلغت حصة المباني «نسب الطابقية» 4.2%، ومباني المنشآت العامة 3.2%، والمباني الصناعية 2.3%.

ووفقاً للإحصاءات، استحوذت الفلل الاستثمارية والخاصة على نسبة 84.9% من عدد المباني المنجزة في دبي، خلال الفترة بين يناير ونوفمبر 2019، مسجلة 5660 مبنى.