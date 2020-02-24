11.3 مليون زائر دولي إلى أبوظبي في 2019

المصدر: أبوظبي -الإمارات اليوم

كشفت إحصاءات دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي أنّ عدد الزوار الدوليين القادمين إلى الإمارة بلغ 11.35 مليون شخص خلال العام الماضي، منهم 2.83 مليون زائر مبيت و8.53 ملايين من زوار اليوم الواحد، بنسبة نمو بلغت 10.5% مقارنة بعام 2018.

وأوضحت الدائرة في بيان أمس، أن الإحصاءات النهائية تتضمن الأعداد الرسمية لضيوف الفنادق الدوليين، والعدد التقديري لزوار المبيت الدوليين الذين مكثوا لدى أصدقائهم أو أقاربهم، وكذلك العدد التقديري لزوار اليوم الواحد.

وأظهرت الإحصاءات، أن منشآت أبوظبي الفندقية، البالغ عددها 168 فندقاً وشقة فندقية، سجلت العدد الأكبر من الضيوف المحليين والدوليين حتى الآن بواقع 5.1 ملايين زائر محققةً بذلك نمواً قوياً على مقاييس الإيرادات الرئيسة التي تتضمن الإيرادات الكلية، ومتوسط سعر الغرفة، والإيرادات للغرفة المتاحة.