«رأس الخيمة الوطني»: تحويل مجاني للأموال إلى الفلبين حتى 29 فبراير

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

عزّز بنك رأس الخيمة الوطني خدماته في مجال التحويلات إلى الفلبين، وذلك من خلال شراكته مع بنك BDO Unibank في الفلبين.

وأفاد البنك في بيان، أمس، بأن المتعاملين سيتمكنون من الحصول على خدمات تحويل لا تلامسية وفورية وآمنة، لتحويل الأموال إلى أي حساب مصرفي في الفلبين، عبر منصة «ريبيل نت» Ripple Net، لافتاً إلى أن هذه الخدمة مجانية حتى 29 فبراير 2020. وقال الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، بيتر إنجلاند، إن الشراكة مع BDO Unibank تهدف إلى تزويد المغتربين الفلبينيين في الإمارات، بإمكانية تحويل الأموال إلى ديارهم بأمان وفورية وبأسعار تنافسية، من دون أي رسوم خلفية أو أي رسوم مخبّأة.