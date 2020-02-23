"المركزي": 2.9 % نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال 2019

المصدر: أبوظبي - وام



أظهرت تقديرات مصرف الإمارات المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 2.9 % في 2019، مدفوعا بنمو القطاع غير الهيدروكربوني المرتفع بنسبة 1.1 % والقطاع الهيدروكربوني الذي نما بنسبة 7.6 % نتيجة الزيادة المرتفعة في إنتاج الغاز الطبيعي والمكثفات التابعة له.

وكان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات بحسب التقديرات ذاتها ارتفع بنسبة 1.3 % في الربع الرابع من عام 2019، وتسارعت وتيرة نمو الناتج الإجمالي الحقيقي غير الهيدروكربوني بنسبة 2.4% خلال الربع ذاته.

وأدى ارتفاع الأنشطة غير النفطية إلى زيادة مؤشرات سوق العمل، حيث اكتسب التوظيف في القطاع الخاص المزيد من الزخم بنموه على أساس سنوي مقارن بنسبة 2 % في الربع الرابع، وهو أعلى نمو في الأرباع السبعة الماضية، و تم توفير 38765 وظيفة جديدة على أساس صافي في الربع الرابع من عام 2019.

وتشير التقديرات إلى أن مؤشرات الثقة الاقتصادية قد تحسنت في الربع الأخير من العام مستفيدة من زيادة الإنفاق الحكومي على أساس سنوي بنسبة 3.3 % في الربع الثالث من 2019، مقارنة بانخفاض بنسبة 4.1 % في الربع السابق وذلك بالإضافة إلى الزيادة على أساس ربع سنوي بنسبة 4.2 % في أسعار النفط، ما عزز الثقة بالاقتصاد وبالتوازي مع ذلك سجلت أسواق العمل والائتمان أداء زاد التوظيف في القطاع الخاص بنسبة 2 % على أساس سنوي، مقارنة بارتفاع قدره 1.1 % في الربع السابق.