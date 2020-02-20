هيئة التأمين: وجوب الفحص الفني للمركبات قبل تأمينها

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

أفادت هيئة التأمين بأنه يجب على ملاك المركبات القيام بالفحص الفني للمركبات للتأكد من سلامتها للسير على الطريق، وعدم تعريض الآخرين للخطر، مؤكدة أحقية شركات التأمين في طلب الفحص الفني للمركبة قبل التأمين عليها.

جاء تصريحات الهيئة رداً على مناشدات تقدم بها ملاك سيارات إلى هيئة التأمين ونشرت بزاوية على مكتب مسؤول بـ«الإمارات اليوم» بتاريخ 16 الجاري، بالنظر في عدم قيام شركات التأمين بتسجيل التأمين إلا بعد خضوع المركبة للفحص.

وبينت الهيئة أن الأصل في أي مركبة تسير على الطريق أن تكون بحالة جيدة للتأكد من سلامتها للسير على الطريق وعدم تعريض مستخدمي الطريق للخطر الناتج عن قيادة مركبة غير صالحة للسير، وهذا يوضح الغاية من إلزامية فحص المركبة وطلب تجديد ترخيصها كل عام من قبل دوائر الترخيص والمرور.

وتابعت: «من الناحية التأمينية، فإنه بعد انتهاء تاريخ ترخيص المركبة والبالغ 12 شهراً، يكون لدى مالك المركبة فترة مدتها 30 يوماً للقيام بالتأكد من صلاحيتها للسير على الطريق وتجديد تلك الصلاحية، تجنباً للتعرض للمخالفات المرورية، وبالتالي يكون أمام قائد المركبة الوقت الكافي للانتهاء من إجراءات تجديد المركبة، وعليه فإن تأمين المركبة يبرر طلب شركات التأمين التأكد من صلاحية المركبة من السير على الطريق قبل إصدار الوثيقة التأمينية، وذلك من خلال شهادة فحص المركبة الصادرة من الجهات المختصة في الدولة».

وأضافت أنها تراقب بصورة مباشرة جميع الممارسات في السوق للتأكد من أن شركات التأمين ملتزمة بالتشريعات التي تصدرها الهيئة، موضحة أنها لن تدخر جهداً في سبيل تصحيح أي مخالفة من خلال ما لديها من إجراءات بهذا الخصوص.

ملاك سيارات

انتقدوا عدم قيام الشركات بتسجيل الوثائق إلا بعد خضوع المركبة للفحص.