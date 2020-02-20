إطلاق أول تحالف في الإمارات لتبادل بيانات المتعاملين

المصدر: دبي -الإمارات اليوم

أعلنت اقتصادية دبي بالتعاون مع بنوك: «الإمارات دبي الوطني»، و«الإمارات الإسلامي»، و«إتش إس بي سي»، و«رأس الخيمة الوطني»، و«أبوظبي التجاري»، و«دبي التجاري»، عن تشكيل تحالف لتبادل بيانات المتعاملين والتعريف بهم «اعرف عميلك»، ليكون مركزاً معتمداً بين البنوك وسلطات التراخيص في الإمارات.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن هذا التحالف سيسهم في تسهيل عمليات نقل وتبادل البيانات بشكل آمن وأسرع مع المتعاملين الرقميين، بالاعتماد على تقنيات «بلوك تشين» المتقدمة، ليشكل بذلك المبادرة الأولى من هذا النوع على مستوى المنطقة، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار التركيز الاستراتيجي لاقتصادية دبي، الهادف إلى تعزيز سهولة ممارسة الأعمال في دبي، ودعم التحول الذكي لاقتصاد الإمارة.

«اعرف عميلك»

ووفقاً للبيان، سيتولى التحالف قيادة تبادل بيانات «اعرف عميلك» بين المشاركين الحاليين والمستقبليين من خلال منصة مشتركة سيتم إطلاقها في الربع الأول من عام 2020، لتكون بعدها متاحة أمام المؤسسات المالية الإضافية وسلطات التراخيص المؤهلة للانضمام.

وتقوم الرؤية المستقبلية لهذه المنصة المشتركة الناشئة عن التحالف على خدمة الصالح العام من خلال تحسين سهولة ممارسة الأعمال، وضمان الامتثال التنظيمي الشامل في دولة الإمارات، في وقت ستلعب «دبي الذكية» دوراً محورياً في الإشراف على عمليات التحالف وتنظيمها.

ومع إطلاق هذه المنصة، ستتم مشاركة البيانات الموثوقة والمعتمدة للشركات في وقت واحد مع المؤسسات المالية التي تفضل التعامل معها، ما سيؤدي ذلك إلى الإسراع في فتح الحسابات المصرفية للشركات المسجلة حديثاً، والحد من المتطلبات المرهقة والمكلفة لإدارة البيانات التعريفية للشركات المسجلة. ويختلف هذا بشكل جذري مع الإجراءات التقليدية المتبعة التي تتطلب تجميع العديد من الملفات التعريفية الورقية بشكل متكرر والتعامل معها بطريقة يدوية في الغالب.

حساب رقمي

وقال نائب المدير العام لاقتصادية دبي، علي إبراهيم: «يعتبر تحالفنا الاستراتيجي مع البنوك لإطلاق أول منصة (اعرف عميلك) القائمة على تقنيات (بلوك تشين) في دولة الإمارات خطوة مهمة لتعزيز قدراتنا لجذب مزيد من المستثمرين إلى السوق».

وأضاف أن المنصة ستوفر وظيفة «الحساب المصرفي الرقمي الفوري»، ما يتيح تبادل المعلومات داخلياً بين البنوك بطريقة أسرع وأقل تعقيداً، وتعزيز تجربة المستثمرين الجدد الذين يتطلعون إلى تأسيس أعمالهم في دولة الإمارات، داعياً المؤسسات المالية وسلطات الترخيص الأخرى للانضمام إلى المبادرة.

بدوره، قال المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، وسام لوتاه: «يسعدنا رؤية هذه المجموعة المتميزة من المؤسسات البارزة وقد تضافرت جهودها لتأسيس هذا التحالف، لتجميع مجموعات البيانات اللازمة بطريقة آمنة وسليمة، من أجل توفير خدمة جديدة ومتقدمة، لمساعدة المستثمرين، وتحسين مستوى سهولة ممارسة الأعمال في دولة الإمارات».

تحسين التكاليف

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات للمجموعة، بنك الإمارات دبي الوطني، عبدالله قاسم، إن هذا التحالف يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز مكانة دبي المرموقة كمركز تنافسي عالمي للمستثمرين، لافتاً إلى أن التحالف سيستفيد من تجربة «الإمارات دبي الوطني» في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، لاسيما في مجال التحقق من عمليات «بلوك تشين».

سهولة ممارسة الأعمال

قال المدير العام للمجموعة والرئيس التنفيذي في الإمارات ورئيس إدارة الأعمال الدولية لبنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط المحدود، عبدالفتاح شرف: «من خلال هذا التحالف فإننا نساعد مرة أخرى في التأسيس لمعيار عالمي جديد في تكنولوجيا الخدمات المصرفية».

من جهته، قال رئيس الخدمات المصرفية للجهات الحكومية في بنك أبوظبي التجاري، سعود محمد الجاسم، إن منصة «بلوك تشين» التعريفية للعملاء من الشركات ستتيح تجارب سلسة للتسجيل وفتح الحسابات، وتعزيز قدرات التعرف إلى العملاء، كما ستضمن لدولة الإمارات المحافظة على ريادتها العالمية في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.