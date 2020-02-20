«المركزي»: لا تهاون بشأن عدم الالتزام بمتطلبات مواجهة غسل الأموال

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قال المصرف المركزي إنه يتوقع أن يكون لدى البنوك العاملة في الدولة، ومنها فروع البنوك الأجنبية، معايير عالية للامتثال لإجراءات مواجهة غسل الأموال، مشدداً على أنه لن يتهاون بشأن عدم الالتزام بالمتطلبات القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال.

وأضاف «المركزي»، في بيان حول عدم امتثال بنك أجنبي لمتطلبات مواجهة غسل الأموال: «نحن على تواصل مع المصرف المركزي في باكستان بهذا الخصوص، وسيتم اتخاذ إجراءات رقابية مناسبة، بعد التحقق من نتائج التفتيش المذكورة في الإعلام، والتأكد من وجود مخالفة لقوانين وإجراءات مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات».