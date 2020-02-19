ابتداء من غد.. بدء تطبيق وحدة قياس جديدة في أسواق العطور

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تبدأ دولة الإمارات التطبيق الإلزامي لوحدة «غرام/ ملليلتر» في تجارة العطور في أسواق الدولة كافة، اعتباراً من غد الخميس 20 فبراير 2020.

واعتبرت «مواصفات» الخطوة، بمثابة «تغيير تاريخي» في ثقافة التعامل مع وحدات القياس المستخدمة في الأسواق، في توجه للهيئة على صعيد ملف البنية التحتية للجودة.

وأكدت مديرة إدارة المقاييس في «مواصفات»، المهندسة أمينة زينل، أن العمل التكاملي بين مؤسسات الحكومة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، يسهم بصورة مباشرة في تعزيز تنافسية الدولة، والتي تمكنت من القفز مرتبتين أخيراً، في «مؤشر التنافسية العالمي 2019»، بحسب التقرير العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، محافظة بذلك على موقعها ضمن أكثر الاقتصادات العالمية تنافسيةً.

وقالت زينل إن الهيئة أطلقت كذلك موقعاً إلكترونياً بخمس لغات دارجة الاستخدام، وتشكل اللغات الأكثر استخدامهاً بين الجاليات في دولة الإمارات، وبين تجار وموردي وبائعي العطور في الدولة، وهي: العربية والإنجليزية، والهندية، والمالايالام، والفارسية، لتوعية المستهلكين، بالقيم الفعلية للتحويل بين وحدة «التولة» و«غرام/ملليلتر»، لضمان توفير المعلومات الدقيقة بأكثر من لغة، وحتى يستطيع المستهلك التعرف إلى عملية التحويل والكميات والأسعار.

وأوضحت أن القرار يأتي استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2006، بشأن النظام الوطني للقياس، الذي ينص على أنه يعتبر النظام الدولي للوحدات أساساً لوحدات القياس القانونية التي يجب استخدامها دون غيرها في الدولة، واستكمالاً لخطة الهيئة في التحول التدريجي إلى استخدام وحدات النظام الدولي للقياس بدلاً من وحدات القياس غير الدولية.