«السكن» يقود انخفاض مؤشر الأسعار السنوي في دبي 1.32% خلال يناير

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد مركز دبي للإحصاء، بأن المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك انخفض بنسبة 1.32% في يناير الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2019. وأوضح المركز في تقرير أصدره، أمس، انخفاض أسعار كل من: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 5.37%، والتي خفضت التضخم بمقدار 2.28 نقطة، وتراجع قسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 3.21%، والتي خفضت التضخم بمقدار 0.06 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.19%، وقسم الصحة بنسبة 0.01%.

وأضاف أنه بالمقابل، ارتفع المؤشر لكل من قسم النقل بنسبة 4.92%، والتي دفعت التضخم بمقدار 0.51 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 1.62%، والتي دفعت التضخم بمقدار 0.21 نقطة، وقسم التعليم بنسبة 1.66%، والتي دفعت التضخم بمقدار 0.15 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 14.74%، والتي دفعت التضخم بمقدار 0.09 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.42%، والتي دفعت التضخم بمقدار 0.03 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.53%، والتي دفعت التضخم بمقدار 0.02 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.37%، والتي دفعت التضخم بمقدار 0.02 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.20%، والتي دفعت التضخم بمقدار 0.01 نقطة.

إلى ذلك، انخفض المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في يناير 2020 مقارنة بديسمبر 2019 بنسبة 0.57%، نتيجة انخفاض أسعار كل من: قسم السكن، المياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.48%، والتي خفضت التضخم بمقدار 0.20 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 6.99%، والتي خفضت التضخم بمقدار 0.14 نقطة، في حين ارتفعت أسعار كل من: قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.43%، والتي دفعت التضخم بمقدار 0.03 نقطة، وقسم التعليم بنسبة 0.19%، والتي دفعت التضخم بمقدار 0.02 نقطة.

3.21 %

انخفاضاً في قسم الملابس وملبوسات القدم.