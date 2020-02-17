9 تريليونات دولار الإنفاق الإسلامي المتوقع على الأغذية في 3 أعوام

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أفاد المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، عبدالله المعيني، بأن من المتوقع أن يبلغ الإنفاق الإسلامي على الأغذية والمشروبات 9.1 تريليونات دولار في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة، ما يعكس فرصة مهمة للغاية للاستثمار وإنشاء علامات أغذية حلال عالمية، مشيراً إلى أن حجم الفرص الاستثمارية في الاقتصاد الإسلامي الإماراتي يبلغ نحو 85 مليار درهم، حسب تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي. وقال المعيني، أمس، في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، خلال افتتاح فعاليات الدورة الخامسة من المنصة العالمية لصناعة الحلال التي تنظمها الهيئة في دبي، بالتزامن مع انطلاق معرض الخليج للأغذية «غلفود 2020» إن تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي 2019، أثبت تفوقاً إماراتياً جديداً، حينما حققت دولة الإمارات المرتبة الأولى في خمسة قطاعات من إجمالي سبعة قطاعات للاقتصاد الإسلامي.

وأشار المعيني إلى أن «مواصفات» نجحت في إصدار أول منظومة متكاملة تشتمل على مواصفات المنتجات الغذائية وسلامتها ومطابقتها لشروط الحلال، وطرق فحصها على مستوى الدول الإسلامية لضمان التطبيق الأمثل بين جميع أعضاء منظمة التعاون الإسلامي في عملية تصدير واستيراد المنتجات الغذائية ورفع درجة الثقة بالشهادات الصادرة عنها.

وأضاف أن الهيئة استطاعت كذلك أن تطوّر بنية تشريعية متقدمة، سهّلت دورها الريادي في الإدارة اللوجستية لهذه الصناعة، بما يخدم أنشطة هذا القطاع الحيوي محلياً وإقليمياً ودولياً، وساعدتنا الدولة بتبني سياسات أكثر انفتاحاً، نجحت معها في توسيع نطاق «صناعة الحلال» خلال الأعوام الماضية لتشمل صناعات أخرى غير الأغذية.

وشهد اليوم الأول من فعاليات المنصة، حضوراً عالمياً لافتاً، لمئات المسؤولين والخبراء وأصحاب القرار، والتي تنوعت محاورها باستضافة منظمة التقييس الإفريقية (ARSO) كضيف هذه الدورة، للاطلاع على تجربة المنظومة الإماراتية للحلال، بعد أن حققت نجاحات عالمية لافتة خلال الأعوام الماضية. كما تناول اليوم الأول جلسات عن نظرة شاملة حول نظام عمل الحلال، وعرضاً لأبرز الفرص وقصص النجاح في القارة الإفريقية، والتي أبدت اهتماماً كبيراً بالانضمام إلى المنظومة الإماراتية للحلال، لما لها من تأثير إيجابي في حركة التجارة والاستثمارات، فيما عرضت مؤسسات وطنية تجاربها مع أهم الفرص في القارة السمراء، التي تعد بمثابة جسر عبور لتجارة الأغذية.

- 85 مليار درهم حجم الفرص الاستثمارية في الاقتصاد الإسلامي الإماراتي.