منتدى هيئات اعتماد الحلال يعرض المعايير المعتمدة

المصدر: دبي ■الإمارا ت اليوم

أعلن المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، عن مشاركته في معرض «غلفود 2020»، لعرض فرص يمكن الاستفادة منها في صناعة الأغذية الحلال واقتصادها، وتسليط الضوء على أهمية المعايير المعتمدة في تجارة الحلال، فضلاً عن التسهيلات الاستراتيجية المتوافرة في تجارة الحلال العالمية، ومناقشة فوائد هذه التسهيلات ضمن معايير موحدة تم اعتمادها، لتصبح تجارة الحلال العالمية أكثر سلاسة.

وقالت الأمين العام للمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، الدكتورة رحاب فرج العامري، إن مشاركة 200 دولة، ووجود 120 منها في أجنحة خاصة بها في المعرض، فرصة كبيرة تتيح للمنتدى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الدول، ودعم النمو العالمي لصناعة الأغذية الحلال.